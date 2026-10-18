Про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що відбувається на фронті?

Сумщина та Брянська область

Українські військові продовжували зривати спроби росіян проникати на територію Сумщини через трубопроводи. За даними 8-го корпусу Десантно-штурмових військ, окупанти намагаються використовувати такі маршрути через відсутність можливості просуватися суходолом. Українські захисники підірвали кілька вибухових пристроїв біля виходу з одного з трубопроводів.

Також Сили оборони завдали удару по залізничному мосту через річку Унечу поблизу Слободи-Селецької у Брянській області Росії, приблизно за 55 кілометрів від українського кордону. Переправа є частиною російських наземних шляхів постачання.

Харківщина та Куп'янський напрямок

На півночі Харківської області та на Великобурлуцькому напрямку росіяни продовжували наступальні дії 16 і 17 жовтня. Водночас підтвердженого просування окупантів не було, зокрема через українські контратаки на північний схід від Харкова.

Українські військові також уражали російські вертольоти Мі-28 у Бєлгородській області за допомогою значно дешевших FPV-дронів літакового типу. Геолоковані кадри підтвердили удари по двох гелікоптерах поблизу населених пунктів Лозове та Ровеньки.

На Куп'янському напрямку російські війська здійснювали обмежені наступальні дії, але підтверджених успіхів не мали. Російський військовий блогер заявляв про проникнення окупантів до Мирового на північний захід від Куп'янська, однак незалежного підтвердження цього просування не було. На Боровському напрямку 17 жовтня наземної активності не фіксували.

Лиманський напрямок

У межах операції "Вівальді" українські військові уразили важку термобаричну артилерійську систему Росії ТОС-3 "Дракон". За даними українського полку безпілотних систем, удар завдали на відстані понад 12 кілометрів від лінії фронту.

ТОС-3 є новітньою розробкою російської термобаричної артилерії. Система може запускати до 15 некерованих термобаричних ракет із заявленою дальністю близько 15 кілометрів.

Краматорський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися на схід від Краматорська. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, захисники зачистили від російських військових, які проникли на позиції, Тихонівку та територію на захід від каналу Сіверський Донець – Донбас.

Костянтинівський напрямок

У районі Костянтинівки російські війська намагалися закріпитися в місті та просуватися далі в напрямку Дружківки й Краматорська. Водночас українські захисники продовжували утримувати позиції в північній і центральній частинах Костянтинівки, що заважало окупантам встановити повний контроль над містом.



Костянтинівка / ISW

За оцінкою Машовця, українські сили також зберігали позиції в Розкішному на захід від Костянтинівки. Російські війська діяли поблизу Миколайпілля та на західній околиці міста, намагаючись просуватися вздовж західного берега річки Кривого Торця.

На північ від Костянтинівки окупанти проникли до Молочарки та діяли в районі Новодмитрівки. Водночас підтверджень повного захоплення Костянтинівки не було.



Костянтинівка-Дружківка / ISW

Добропільський напрямок

Російські війська намагалися застосовувати біля Добропілля тактику, яку використовували під час захоплення Покровська в лютому 2026 року. Зокрема, окупанти намагалися ізолювати район від шляхів постачання за допомогою безпілотників, а також проникати в місто й шукати українських операторів дронів.

Водночас навіть російський військовий блогер, пов'язаний із Кремлем, визнав відсутність підтверджень просування окупантів у центральній частині Добропілля та на його західних околицях. За його словами, російські оператори дронів ще не зайшли до міста, що свідчить про присутність там українських військових.

Дніпропетровщина та Олександрівський напрямок

Поблизу Новопавлівки та на північний схід від неї російські війська продовжували обмежені наступальні дії 16 і 17 жовтня, однак підтвердженого просування не досягли.

Українські сили також завдали удару керованою авіабомбою GBU-62 по російській переправі через річку Мокрі Яли поблизу траси Велика Новосілка – Комар, на схід від Новоочеретуватого. Удар, імовірно, мав ускладнити постачання російських підрозділів із району Великої Новосілки до передових позицій.

Запорізький та Херсонський напрямки

На заході Запорізької області російські війська продовжували наступальні дії, але 16 і 17 жовтня підтверджених територіальних здобутків не мали. На Херсонському напрямку 17 жовтня наземної активності, за повідомленнями російських та українських джерел, не зафіксували.