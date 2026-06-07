Силы обороны перехватили инициативу возле Константиновки: обзор фронта от ISW

В последнее время внимание все больше сосредотачивается на дальнобойных ударах по тылу врага. Впрочем, не менее важными остаются и действия украинских военных непосредственно на линии фронта. Силы обороны заметно замедлили темпы наступления россиян и перехватывают инициативу.

В течение последних нескольких дней одним из самых горячих направлений остается тактическая зона Константиновка – Дружковка. Соответствующие данные предоставили аналитики Института изучения войны (ISW).

Смотрите также 1350 уничтоженных оккупантов и кругленькая цифра сожженной техники: потери России на 7 июня

Какие основные изменения на фронте?

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумщины, однако продвижения не достигли – украинские силы проводят контратаки. В то же время противник все активнее пытается бить по украинским логистическим маршрутам вблизи границы, в частности по трассе Харьков – Сумы, чтобы усложнить поставки передовых подразделений.

На севере Харьковщины фиксируются попытки российских инфильтраций и локальных атак без подтвержденных успехов. Украинские силы наносят удары по российским объектам даже в приграничной зоне Белгородской области. Отдельно враг продолжает применять FPV-дроны против гражданских и полиции в прифронтовых районах, что свидетельствует о расширении тактики террора в тылу.

Российские подразделения осуществляют попытки проникновения в районе Купянска, но без существенного продвижения. Украинские силы наносят удары по скоплениям живой силы противника и его логистической инфраструктуре. В районе Боровой активных боевых действий не зафиксировано.

Что происходит на фронте: смотрите карты ISW

Украинские силы продолжают поражение российских складов и инфраструктуры в глубине оккупированных территорий Луганщины, в частности, по материально-техническим базам на расстоянии десятков километров от фронта.

Российские войска осуществили локальные продвижения на отдельных участках в направлении Славянска, однако темп наступления замедляется из-за украинских контратак. Основные усилия врага направлены на попытки расширить фланги и перерезать украинские логистические маршруты. Несмотря на отдельные тактические успехи, российские подразделения испытывают перегрузки и теряют темп наступления.

Силы обороны имели успехи вблизи Константиновки. При этом фиксируются попытки российских инфильтраций в городской застройке и на окраинах города.

Украинские силы наносят удары по выявленным группам противника. Враг также пытается использовать малые группы и маскировки в зеленых насаждениях для продвижения, однако сталкивается с постоянным поражением со стороны украинских подразделений БпЛА.

Кстати, по данным медиа, главком ВСУ Александр Сырский уволил полковника Анатолия Куликовского – командира 28 ОМБр Рыцарей Зимнего Похода, чьи подчиненные выполняют боевые задачи в районе Константиновки Донецкой области.

Российские войска осуществили ограниченные продвижения на отдельных участках в направлении Покровска, однако украинские силы проводят контратаки и наносят удары по скоплениям личного состава.

Линия фронта здесь остается динамичной с взаимными ударами и попытками изменить тактическое положение.

Боевые действия продолжаются и на Александровском направлении, но без значительных изменений линии фронта. Украинские силы постепенно восстанавливают контроль над отдельными позициями и заставляют противника перегруппировываться. В то же время враг продолжает штурмовые действия малыми группами, однако не достигает стратегического результата.

Напомним, что, что Сирский говорил о формировании группировки численностью более 70 тысяч российских военных именно на Александровском направлении. Подобная ситуация сейчас наблюдается и на нескольких других участках фронта.

На юге российские войска продолжают ограниченные атаки, но продвижения не имеют. Украинские силы наносят удары по логистическим узлам и пунктам управления противника.