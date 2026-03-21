ВСУ прорвались возле Славянска и Гуляйполя: в ISW рассказали, в какой ситуации россияне

Эффективные действия украинских бойцов заставляют врага отступать на некоторых отрезках фронта. Речь идет, в частности. о Гуляйполе в Запорожской области. Впрочем, россияне продолжают давить, в частности в Донецкой области, несмотря на значительные потери.

Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Какие основные изменения на ключевых направлениях фронта?

На Сумском направлении российские войска активизировали атаки на различных участках вблизи Сум, в частности у Сопича, Юнаковки и других населенных пунктов. В то же время украинские силы иногда переходят в контратаки. Линия фронта остается нестабильной, но без существенных изменений.

Наступательные действия россиян в Харьковской области продолжаются, однако продвижения нет. Бои идут на севере и северо-востоке области. Оккупанты пытаются создать буферную зону, но безуспешно.

На Купянском направлении россияне продолжают штурмы, однако без подтвержденных успехов. Напротив, украинские силы почти полностью вытеснили врага из Купянска. К тому же, как отмечают аналитики, внутри российского инфопространства растет критика командования из-за преувеличения "успехов".

В направлении Боровой продолжаются атаки на широком участке, но без продвижения. Есть только неподтвержденные заявления о локальных успехах оккупантов.

Тем временем украинские силы имеют тактические успехи на Лиманском и Славянском направлениях, в частности продвинулись в районе Ямполя. Россияне активно атакуют, но бросают в бой плохо подготовленную пехоту. Также усиливается эвакуация гражданских из-за обстрелов.

ВСУ также продвинулись в отдельных районах Константиновки-Дружковки и сдерживают вражеское наступление. Присутствие украинских сил в Часовом Яру затрудняет россиянам попытки окружения. Враг продолжает атаки, но без решающих результатов.

Россияне пытаются наступать на Покровском направлении, однако без подтвержденных успехов. Украинские силы эффективно отражают штурмы, уничтожая технику и живую силу, в частности с помощью дронов и минирования.

На Новопавловском направлении украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 FPV-дроном – это уже третий подобный случай за войну.

Запорожское направление характеризуется локальными продвижениями ВСУ. Россияне осуществляют регулярные штурмы пехотой, иногда с легкой техникой, но без значительных изменений. Также фиксируются попытки проникновения, которые не дают результата.

На Херсонском направлении существенных изменений нет. Украинские дроны эффективно нарушают логистику россиян, усложняя их снабжение и ротации.

