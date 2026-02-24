ВСУ пошли в наступление на Юге, россияне продвинулись на ключевом направлении: новые подробности от ISW

Полномасштабная российско-украинская война продолжается уже 4 года. Страна-агрессор все это время пытается "взять Киев за три дня". Однако реальные ситуация на фронте несколько отличается от мечтаний Кремля.

В течение 21 – 23 февраля на большинстве ключевых направлений фронта продолжались интенсивные боевые действия. Российские войска пытались сохранять наступательный темп, однако подтвержденные продвижения остаются ограниченными, тогда как местами зафиксированы локальные успехи украинских сил. Такие выводы на основе геолокационных и других данных сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

Какие изменения на ключевых направлениях фронта?

На севере, в Курской и Сумской областях, противник атаковал в районах Рыжевки и Покровки вблизи Сум. Бои продолжаются на подступах к Покровки, однако российские подразделения не смогли зайти в населенный пункт. Украинские силы сохраняют огневой контроль над отдельными пограничными участками, что затрудняет противнику закрепление после штурмов.

В Харьковской области российская армия продолжает давить на северо-востоке области – вблизи Волчанска, Старицы и в направлении Великого Бурлука. Несмотря на многочисленные атаки малыми штурмовыми группами, подтвержденного продвижения не зафиксировано.

В Купянске ситуация остается напряженной: российские подразделения удерживают ограниченную часть города, однако украинские силы недавно продвинулись на запад от Голубовки. Бои идут непосредственно в городской застройке и на окраинах. Также противник безуспешно пытался наступать в районе Боровой.

Какова ситуация на ключевых отрезках фронта: смотрите карты ISW

В Донецкой области российские войска сосредотачивают основные усилия на нескольких тактических направлениях. В районе Лимана и Славянска противник проводит штурмовые действия и попытки проникновения, однако изменений линии фронта не подтверждено. В то же время зафиксировано локальное продвижение российских сил в южной части Веролюбовки на Константиновском направлении. Попытки закрепиться в окрестностях Константиновки и вблизи Иванополья пока не привели к изменению контроля над территорией.

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои как в самом городе, так и на его флангах. Российские подразделения пытаются обходить украинские позиции из районов Гришино и Родинского, одновременно нанося удары по логистике с помощью беспилотников.

В районе Доброполья и Новопавловки атаки также не принесли подтвержденных результатов. Зато на Александровском направлении украинские силы смогли достичь локального продвижения.

На юге, в Запорожской области, активные боевые действия продолжались на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Российские войска атаковали в районах Нового Запорожья, Зеленого, Верхней Терсы, а также на подступах к Орехову и в сторону Магдалиновки. Однако информации о существенных изменениях линии соприкосновения нет.

На Херсонском направлении наступательных действий 23 февраля не зафиксировано. В то же время украинские силы нанесли удар по пункту управления российскими беспилотниками на Кинбурнской косе. Кроме того, ВСУ продолжают поражать тыловые объекты противника в оккупированной части Донецкой области и Крыма, в частности склады боеприпасов и позиции береговых ракетных комплексов.

