Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

Что известно о взрывах в Севастополе 24 февраля?

Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в 00:27 по местному времени (23:27 – по киевскому). Сразу после этого в городе прогремело не менее 3 взрывов. Российские пропагандисты писали, что в сторону Севастополя летели неизвестные беспилотники.



В Севастополе 24 февраля разлетались неизвестные дроны / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Впоследствии сообщалось, что 6 взрывов также слышали в районе аэродрома "Кача", что в 28 километрах от Севастополя. Также взрывы слышали в районе Сак и Керчи.

Местные писали, что в районе аэродромов "Бельбек" и "Кача" работает российская ПВО: стреляют "Панцири" и ЗПУ, а небо подсвечивают ракетницами.



Активная работа российской ПВО в районе аэродромов в Крыму / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Атаку на Севастополь подтвердил и так называемый "губернатор" оккупированного города – Михаил Развожаев. Он заявил, что, мол, уже "сбито 3 воздушные цели" над морем в районе Северной стороны.

Также сообщалось, что в Красноперекопском районе было слышно 4 отдаленные взрывы с южного направления. А в 00:46 (23:46 – по Киеву) на аэродроме "Кача" был мощный взрыв и зарево на полнеба.

Дроны продолжали залетать в направлении Севастополя и дальше с разных направлений.

Когда в Крыму раздавались взрывы раньше?