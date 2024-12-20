Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Зафиксировано продвижение российских войск на нескольких направлениях.

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Каким был обзор ситуации на фронте от 20 декабря

19 декабря российские войска имели незначительное продвижение в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что россияне имели успех вблизи Новоивановки и в направлении Викторовки. Также сообщается, что в ночь с 18 на 19 декабря украинские силы совершили контратаку в неопределенном районе выступа Курской области.

области. Геолокационные кадры показывают, что россияне имели успех вблизи Новоивановки и в направлении Викторовки. Также сообщается, что в ночь с 18 на 19 декабря украинские силы совершили контратаку в неопределенном районе выступа Курской области. На Харьковском направлении россияне не имели никакого успеха, хотя проводили наступательные операции вблизи Липцев и Волчанска.

направлении россияне не имели никакого успеха, хотя проводили наступательные операции вблизи Липцев и Волчанска. Оккупационные войска 19 декабря могли продвинуться на Купянском направлении, впрочем, подтверждения этому нет.

направлении, впрочем, подтверждения этому нет. В течение последних дней российские войска вели наступательные действия на Северском направлении, однако не достигли ни одного подтвержденного продвижения. Также геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции в южной части Огнеупорного завода в центре Часового Яра.

Карты боевых действий войны в Украине и России 19 декабря / Иллюстрации ISW