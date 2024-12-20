Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Зафіксовано просування російських військ на кількох напрямках.

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Яким був огляд ситуації на фронті від 20 грудня

19 грудня російські війська мале незначне просування в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що росіяни мали успіх поблизу Новоіванівки та у напрямку Вікторівки. Також повідомляється, що в ніч з 18 на 19 грудня українські сили здійснили контратаку в невизначеному районі виступу Курської області.

області. Геолокаційні кадри показують, що росіяни мали успіх поблизу Новоіванівки та у напрямку Вікторівки. Також повідомляється, що в ніч з 18 на 19 грудня українські сили здійснили контратаку в невизначеному районі виступу Курської області. На Харківському напрямку росіяни не мали жодного успіху, хоча проводили наступальні операції поблизу Липців та Вовчанська.

напрямку росіяни не мали жодного успіху, хоча проводили наступальні операції поблизу Липців та Вовчанська. Окупаційні війська 19 грудня могли просунутися на Куп'янському напрямку, втім, підтвердження цьому немає.

напрямку, втім, підтвердження цьому немає. Впродовж останніх днів російські війська вели наступальні дії на Сіверському напрямку, проте досягли жодного підтвердженого просування. Також геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції в південній частині Вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру.

Карти бойових дій війни в Україні й Росії 19 грудня / Ілюстрації ISW