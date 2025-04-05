Сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Отчет ISW о ситуации на фронте 5 апреля
- Российские войска продолжали проводить наступательные операции вдоль границы Сумской и Курской областей 4 апреля, однако продвижение не зафиксировано.
- Россияне атаковали в Харьковской области 4 апреля, но успеха не достигли. Вражеские силы проводили наземные атаки вблизи Волчанска 2 и 3 апреля.
- Оккупанты недавно продвинулись через реку Оскол к северо-востоку от Купянска.
- Оккупационные войска продолжали наступательные действия на Лиманском направлении 4 апреля, но не продвинулись вперед.
- Россияне пытались продвинуться на Северском направлении 4 апреля, но успеха не имели. Враг атаковал вблизи самого Северска, у Белогоровки и в направлении Выемки и Ивано-Дарьевки.
- Недавно украинские войска продвинулись вперед в направлении Часового Яра.
Ситуация на фронте 5 апреля / Карты ISW
- Российские войска смогли продвинуться вперед на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, указывают на то, что оккупанты имели успех вдоль улицы Сормовской на юго-западе Торецка.
- Украинские и российские войска продвинулись вперед в направлении Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, указывают на то, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в северном Шевченково.
- Оккупационные войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении 4 апреля, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
- Также оккупанты атаковали на западе Запорожской области 4 апреля, но не продвинулись вперед. Российские войска проводили штурмы на северо-запад от Роботино возле Степного, Малых Щербаков и Каменского.