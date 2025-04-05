Повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Звіт ISW щодо ситуації на фронті 5 квітня
- Російські війська продовжували проводити наступальні операції вздовж кордону Сумської та Курської областей 4 квітня, однак просування не зафіксовано.
- Росіяни атакували в Харківській області 4 квітня, але успіху не досягли. Ворожі сили проводили наземні атаки поблизу Вовчанська 2 та 3 квітня.
- Окупанти нещодавно просунулися через річку Оскіл на північний схід від Куп'янська.
- Окупаційні війська продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку 4 квітня, але не просунулися вперед.
- Росіяни намагалися просунутися на Сіверському напрямку 4 квітня, але успіху не мали. Ворог атакував поблизу самого Сіверська, біля Білогорівки та в напрямку Виїмки та Івано-Дарівки.
- Нещодавно українські війська просунулися вперед у напрямку Часового Яру.
Ситуація на фронті 5 квітня / Карти ISW
- Російські війська змогли просунутися вперед на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 квітня, вказують на те, що окупанти мали успіх вздовж вулиці Сормівської на південному заході Торецька.
- Українські та російські війська просунулися вперед у напрямку Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня, вказують на те, що окупанти нещодавно незначно просунулися в північному Шевченковому.
- Окупаційні війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку 4 квітня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
- Також окупанти атакували на заході Запорізької області 4 квітня, але не просунулися вперед. Російські війська проводили штурми на північний захід від Роботиного біля Степового, Малих Щербаків і Кам'янського.