Не обходится также без значительного преувеличения успехов россиян в сводках вражеского Минобороны. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете Института изучения войны.

Какие изменения произошли на ключевых направлениях фронта?

На Славянском направлении украинские военные недавно продвинулись в районе Озерного к востоку от города. Это подтверждается геолокационными данными.

В то же время агрессор активно пытается ослабить оборону Славянска не только прямыми атаками, но и ударами по логистике. Российские войска наносят удары управляемыми авиабомбами по мостам через Казенный Торец, в частности, повредили пешеходный мост, а ранее провели атаку на другие переправы.



Славянское направление / ISW

Так, эксперты утверждают, что российское командование пытается затруднить перемещение украинских войск и техники и подготовить условия для будущего наступления на так называемый "крепостной пояс" Донецкой области.

На Константиновском направлении российские силы продолжают попытки обойти украинскую оборону с западной стороны. В частности, атаки ведутся в районе Ильиновки и Красного Кута, где россияне ищут слабые места на стыках между украинскими подразделениями.

В то же время российское заявление о захвате Новомихайловки, сделанное 14 августа, было опровергнуто даже одним из кремлевских военных блогеров.

На Покровском направлении украинские силы продолжают удерживать позиции и демонстрируют признаки локального продвижения. Геолоцированные кадры показали украинскую позицию к северо-западу от Белицкого именно в том районе, где ранее российские источники заявляли о продвижении своих войск.

В районе Доброполья россияне также продолжают ограниченные наступательные действия, однако подтверждений их входа в сам город нет. Это важно, поскольку российское Минобороны заявляло о захвате отдельных позиций, однако даже российские источники не подтверждают установление контроля над Добропольем.



Добропольское направление / ISW

В Харьковской области российские войска продолжают атаки на севере области, однако подтвержденных территориальных завоеваний за 14–15 августа нет. Российские источники заявляли о якобы захвате Кудиевки и продвижении к западу от населенного пункта, однако эти утверждения не имеют независимого подтверждения.

В направлении Великого Бурлука ситуация также остается без существенных изменений: российские войска провели атаку, а украинские силы провели локальную контратаку вблизи Ивашкиного.

На Купянском направлении российские войска продолжают наступательные действия, но подтвержденного продвижения за этот период нет. При этом российские источники противоречиво описывают ситуацию в самом Купянске: одни заявляют о контроле над северной частью города, другие – о контроле над большей его частью. Украинские источники отмечают, что украинские позиции сохраняются в центральной, южной и юго-западной частях Купянска.

На Боровском направлении украинские военные проводят контратаки в районе Ридкодуба и Нового, тогда как российские заявления о захвате Оскола не подтверждаются: ISW считает обнародованные россиянами кадры, вероятно, измененными с помощью ИИ.

На южном фронте ситуация также не демонстрирует значительных территориальных изменений. В районе Гуляйполя российские войска продолжали атаки, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. То же самое касается района Орехова, где российские силы проводили ограниченные наступательные действия с запада и северо-запада города.

Украина при этом продолжает наносить удары по российским военным объектам на оккупированной территории – в частности, по пунктам управления, складам беспилотников и логистической инфраструктуре.

Напряженной остается ситуация и в самой России. Так, в ночь на 16 августа Московская область подверглась масштабной атаке беспилотников. Мэр города заявил о более чем 100 сбитых дронах, однако в регионе все равно вспыхнули большие пожары.

В частности, загорелся склад Wildberries в Коледино. На месте поднялся густой столб дыма. Пожар также возник в районе Домодедово, где, вероятно, горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово".