Россияне пытаются создать "буферную зону" на нескольких направлениях: обзор фронта и карты от ISW

Противостояние на фронте российско-украинской войны продолжается, несмотря на значительные потери в рядах оккупантов. Враг не отступает от своих планов, для достижения которых планирует мобилизовать сотни тысяч новых солдат осенью. Пока же россиянам не удается добиться заметных и значимых прорывов.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Каковы основные изменения на фронте и где сложнее всего обстоит ситуация?

Российские войска продолжают попытки наступательных действий почти вдоль всей линии фронта. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на востоке Украины, а также захватчики пытаются расширить боевые действия на приграничных территориях Сумской области.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слобожанском направлениях.

Наибольшее количество штурмов враг проводит на Покровском направлении. Здесь российская армия проводит атаки вблизи Мирного, Родинского, Удачного, Новоторецкого, Владимировки, Разино, Муравки, Зверового и других населенных пунктов.

Оккупанты пытаются приблизиться к Покровско-Мирноградской агломерации, однако украинские защитники сдерживают наступление и наносят противнику значительные потери.

На Лиманском направлении продолжаются ожесточенные бои в районах Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Колодзев, Торского, Серебрянки и Григоровки. Российское командование стремится улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения, однако украинские силы обороны не позволяют врагу добиться существенных успехов.

Что происходит на фронте: смотрите карты от ISW

Не менее напряженной остается ситуация на Новопавловском направлении, где оккупанты наступают вблизи Поддубного, Воскресенки, Зеленого Поля, Вольного Поля и Шевченко. Российские войска пытаются расширить плацдармы и продвинуться вглубь украинской обороны, однако большинство атак заканчивается без значительных результатов.

На Северо-Слобожанском направлении враг продолжает атаки в районах Киндратовки, Юнаковки, Варачино и Андреевки. Одной из главных целей России остается создание так называемой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы.

Несмотря на интенсивность боевых действий, украинские военные продолжают удерживать позиции, уничтожают живую силу и технику противника и не позволяют российским войскам осуществить масштабный прорыв. Ситуация на большинстве направлений остается сложной, однако, как утверждают аналитики, фронт по-прежнему носит преимущественно позиционный характер.

Кстати, британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности Глен Грант, подчеркнул, что одним из главных преимуществ Украины остается принципиальный подход к ведению войны. Эксперт отметил, что Силы обороны наносят удары только по военным целям и объектам, работающим на российскую армию, тогда как Россия систематически проводит атаки против гражданского населения.

Именно этот моральный принцип, по словам Гранта, укрепляет международную поддержку Украины и является одним из ее важнейших ресурсов.