СОУ контратакуют на Востоке, но Россия планирует усилить одно из направлений: обзор ситуации на фронте от ISW

Украинские военные продолжили контрнаступательные действия на ряде участков фронта, в частности вблизи Лимана, Доброполья и на Александровском направлении. В то же время российские войска пытались проникать небольшими группами на украинские позиции в Донеччине, а также проводили штурмы в Запорожской области.

Об изменениях на фронте за 8 октября сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Какой театр боевых действий?

Сумская и Харьковская области

На севере Сумской области российские войска продолжали ограниченные наступательные действия, однако не смогли продвинуться вперед. Украинские защитники контратаковали к северо-востоку от Сум.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил полковник Виктор Трегубов отметил, что ситуация в области остается относительно стабильной. По его словам, россияне пытаются несколько расширить контроль к западу от позиций вдоль государственной границы.



Ситуация на фронте в Харьковской области / ISW

На Харьковщине российское Минобороны заявило о якобы захвате Ганнополья к северо-востоку от Харькова. Однако ISW не подтвердило это заявление.

Российские военные чиновники и так называемые военные корреспонденты также распространяли сообщения о продвижении в районе Вильхуватки и окружении украинских подразделений к северу от Большого Бурлука. Доказательств, подтверждающих эти утверждения, приведено не было.

По оценке аналитиков, такие заявления могут быть попыткой отвлечь внимание от успехов украинских сил на других приоритетных участках фронта.

Трегубов также сообщил, что россияне наращивают силы на Великобурлукском направлении, которое при этом остается одним из наименее активных в Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления

Вблизи Купянска российские военные предприняли попытку проникновения на украинские позиции. Геолокированные кадры, обнародованные 7 октября, свидетельствуют о том, что украинские силы нанесли удар по российской позиции в центральной части Купянска-Вузлового после этой операции.



Купянское направление / ISW

На Боровском направлении россияне, по сообщению источника, связанного с Западной группой войск России, проводили ограниченные наступательные действия вблизи Новосергиевки к юго-востоку от Боровой. В то же время ISW не обнаружило подтверждений их продвижения.

На Лиманском направлении российские войска 7 и 8 октября продолжали наступать, однако не добились подтвержденных успехов. Украинские подразделения контратаковали к северо-востоку от Лимана, в частности вблизи Колодзев.

Также поступали сообщения об украинских контратаках в районе Мирного. По данным ISW, российское командование планирует перебросить на этот участок дополнительные силы до начала зимы.

Вероятно, это связано с успехами украинских военных в ходе операции "Вивальди" в последние месяцы. В частности, российские подразделения могут получить подкрепление, чтобы дать возможность частям 144-й мотострелковой дивизии восстановить боеспособность.

Донецкая область

На Константиновском направлении российские войска недавно смогли продвинуться в северо-западной части Константиновки. Это подтверждают геолоцированные кадры, обнародованные 4 октября.

В то же время на Добропольском направлении украинские военные восстановили контроль над отдельными участками после проникновения российских пехотных групп.



Константиновка-Дружковка / ISW

По данным военного обозревателя Константина Машовца, россияне контролируют лишь южную часть Софиевки и Торецкого, что свидетельствует о продвижении украинских сил к северу от Софиевки.

Украинские подразделения также зачистили от российских военных, ранее проникших туда, Красный Кут, Торское и Притулок. В то же время российские группы пытались закрепиться на юго-западных окраинах Доброполья и в восточной части Новогришино.

Украинские силы нанесли удар по занятому россиянами зданию в юго-западной части Белицкого. Российское командование продолжает перебрасывать пехоту в направлении Золотого Колодца через Новое Шаховое, несмотря на потери и украинские контратаки.

Однако тактика проникновения небольшими группами не свидетельствует о возможности быстрого масштабного прорыва, на котором настаивает российское Минобороны.

Днепропетровская область

На Новопавловском направлении российские военные корреспонденты заявляли о продвижении к востоку от Новопавловки и к северу от Новониколаевки. Однако эти сообщения не означают, что российские успехи подтверждены независимыми данными.

Зато на Александровском направлении украинские войска продвинулись к югу от Комара, к востоку от Александровки. Об этом сообщали и российские военные корреспонденты 7 и 8 октября.

Украинские военные также нанесли удар по российской позиции в южной части Перебудови к северу от Комара после проникновения туда российской группы.



Днепропетровская область / ISW

По оценке ISW, украинские силы используют тактические высоты для поддержки контратак. Российские источники сообщали об украинских действиях вблизи Федоровки, Комара, Нечаевки и Нового Запорожья. Преимущество украинских военных в применении беспилотников и контроль над высотами помогают им вести разведку в низменных населенных пунктах.

Запорожская область

На Гуляйпольском направлении российские войска провели механизированный штурм, предположительно силами до взвода, задействовав как минимум два бронетранспортера. Атака произошла к юго-западу от Староукраинки.

Украинский полк, действующий на этом направлении, сообщил, что Силы обороны отбили штурм. В то же время геолоцированные кадры свидетельствуют о незначительном продвижении россиян в этом районе. Российский военный корреспондент также заявлял о продвижении украинских военных вблизи Верхней Терсы и Горкого, а также об освобождении Криничного.



Запорожье / ISW

ISW привел эти утверждения, однако отдельного подтверждения всех заявленных изменений в контроле над территориями в материале не было. К западу от Орехова российские войска недавно продвинулись в районе Андреевки. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры удара украинских сил по российской позиции на юго-западной окраине населенного пункта.

Херсонская область

На Херсонском направлении 7 и 8 октября ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной боевой активности. При этом отметим, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 октября 2026 года Россия потеряла около 1 549 490 военнослужащих. За прошедшие сутки число погибших увеличилось еще на 1 710 человек.