ВСУ проводят контратаку под Ореховым, россияне снизили интенсивность в Донецкой области: обзор фронта от ISW

На фронте продолжаются бои на нескольких направлениях, однако за последние сутки аналитики не зафиксировали подтвержденных продвижений российской армии. В то же время украинские военные проводят контратаки вблизи Лимана, Боровой и Краматорска, а также имеют успехи на Запорожском направлении.

В частности, Силы обороны восстановили контроль над большей частью Малой Токмачки вблизи Орехова. Об основных изменениях на фронте говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 5 ноября.

Каковы основные изменения на фронте?

Сумское и Харьковское направления

К северо-востоку от Сум украинские военные недавно продвинулись или удержали занимаемые позиции. Российский военный блогер 5 ноября признал, что Силы обороны удерживают позиции к югу от Юнаковки.



Сумская область / ISW

Ранее российские источники утверждали, что эти территории находятся под контролем их армии. На севере Харьковской области и на Великобурлукском направлении российские войска 4 и 5 ноября продолжали наступательные действия, однако продвинуться не смогли.

Купянское, Боровское и Лиманское направления

В районе Купянска российские источники сообщали об ограниченных наступательных действиях оккупантов 5 ноября. В то же время аналитики ISW не нашли подтверждений продвижения российских войск.

На Боровском направлении захватчики также пытались провести атаки 4 и 5 ноября, но без успеха. Украинские защитники в то же время проводили контратаки к северо-востоку от Боровой.

Вблизи Лимана российская армия продолжала наступательные действия с северо-востока и непосредственно в направлении города. Однако украинские контратаки к юго-востоку от Лимана не позволили оккупантам добиться подтвержденных успехов.

Отдельно ISW обращает внимание на усиление российских ударов по Изюму Харьковской области. По словам заместителя городского головы Владимира Мацокина, с 29 октября по 4 ноября россияне как минимум семь раз провели атаки в городе. Один из этих ударов стал самым масштабным с начала полномасштабного вторжения. В Изюмской городской военной администрации ранее сообщали, что массированные обстрелы города продолжаются с конца июня.

Аналитики объясняют усиление атак его логистическим значением: Изюм является важным узлом снабжения украинских войск на Боровском и Лиманском направлениях.

Донецкое направление

На Славянском и Краматорском направлениях российская армия 4 и 5 ноября снизила интенсивность атак. Украинские военные продолжали контратаковать к востоку от Краматорска.



Славянск / ISW

Российские военные блогеры также заявили о неоднократных ударах по мосту через реку Казенный Торец в Краматорске. По их утверждениям, часть несущей конструкции переправы была разрушена. Российская армия регулярно проводит атаки на мосты через эту реку, пытаясь нарушить украинскую логистику и создать условия для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

На Константиновском и Дружковском направлениях российские войска также сократили количество штурмов 5 ноября после активизации атак в предыдущие два дня.

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки оккупанты совершили лишь 10 атак в этих районах. В целом по всей линии фронта российская армия 5 ноября провела около 184 штурмов. Для сравнения: средний показатель за предыдущую неделю, начиная с 28 октября, составлял 206 атак в сутки.

На Добропольском направлении россияне продолжали наступательные действия, но подтвержденных прорывов не было. Один из российских военных блогеров заявил о продвижении оккупантов к северу от Новогришино и в западной части Надежды. В то же время он признал, что украинские военные продолжают удерживать позиции непосредственно в Новогришино.

Днепропетровское направление

5 ноября ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Новопавловском и Александровском направлениях.

Запорожское направление

На Гуляйпольском направлении российские войска продолжали наступать 4 и 5 ноября, однако подтвержденных успехов не достигли. В то же время украинские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Орехова.

По данным военного обозревателя Константина Машовца, Силы обороны очистили от российских военных большую часть Малой Токмачки. Также украинские защитники уверенно контролируют Новоандреевку к юго-западу от Орехова и Новопавловку к северу от нее.



Орехов / ISW

Кроме того, ВСУ удерживают позиции к северу от Степового и Лобкового. В то же время российские войска пытаются проникнуть на украинские позиции к западу от Орехова. По словам Машовца, оккупанты проникли к северо-западу от Малых Щербаков, к юго-западу от Павловки и в Лукьяновское.

Также российские военные проникли в южную часть Приморского, вероятно, через дно осушенного Каховского водохранилища. Россияне пытаются использовать эту территорию, чтобы обойти украинскую оборону в районе Плавней и продвинуться к Малокатериновке.

По оценке Машовца, оккупанты стремятся окружить Орехов с востока и запада, а также проникнуть непосредственно в город. В дальнейшем они могут попытаться возобновить наступление в направлении Запорожья.

Ранее мы также писали о том, что Силы обороны на днях пров нанесли удар по ряду важных объектов российской армии на Востоке е Украины и в оккупированном Крыму. Среди целей были склады, пункт запуска беспилотников, мобильная огневая группа и ремонтные подразделения захватчиков.