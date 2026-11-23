На нескольких участках фронта продолжаются активные бои. Украинские военные проводят контратаки в Сумской и Харьковской областях, в то время как российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на Лиманском направлении и продвинуться к Дружковке и Доброполью.

Об основных изменениях на фронте сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Что происходит на поле боя?

Сумское направление

На севере Сумской области украинские источники сообщали об освобождении Яблуновки, Алексеевки и Варачино. Также Силы обороны якобы продвинулись вблизи Басовки, к югу от Юнаковки и в направлении Андреевки.

Российская сторона опровергает эти сообщения. В ISW отметили, что на данный момент не располагают достаточными визуальными доказательствами, чтобы подтвердить смену контроля над этими территориями.



Сумская область / ISW

Харьковское направление

Украинские военные продолжают операцию "Медвежья ловушка" к северу и северо-востоку от Великого Бурлука. За последние недели Силы обороны освободили здесь более 200 квадратных километров территории и сорвали попытки россиян окружить украинские подразделения.

По сообщению военного обозревателя Константина Машовца, украинские силы также окружили часть российских военных к западу от Артильного. Россияне продолжали проводить атаки к северу и северо-востоку от Харькова, однако подтвержденных прорывов не было.

Их попытка механизированного штурма в направлении Колодезного также не дала результата из-за ударов украинских дронов.



Харьковская область / ISW

Купянское и Лиманское направления

На Купянском направлении российские военные проникли на северо-восточные окраины Купянска-Узлового. Также оккупанты провели атаку к северо-востоку от Боровой, но не продвинулись.

На Лиманском направлении россияне пытаются форсировать реку Жеребец, чтобы вернуть утраченные позиции. По словам представителя украинской бригады, около 80% потерь оккупантов на этом участке приходится на попытки переправы через реку под ударами Сил обороны. Для продолжения штурмов россияне могут задействовать резервы.



Константиновка – Дружковка / ISW

Славянское и Константиновское направления

К востоку от Славянска российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. В то же время на Константиновском направлении оккупанты продвинулись в сторону Дружковки вдоль реки Казенного Торца.

По оценке Машовца, они захватили Сергеевку и, возможно, продвинулись в центральной части Торского. Украинские военные в то же время зачистили от российских инфильтрационных групп Павловку, Новопавловку и Новониколаевку.

Добропольское направление

К юго-востоку от Доброполья украинские военные вернули часть позиций. По данным Машовца, Силы обороны контролируют рубеж Степы – Кучеров Яр и контратакуют вблизи Вольного.

Также украинские подразделения очистили от оккупантов Доброполье, Ганновку, Сергеевку и Новоподгородное. В то же время небольшие группы россиян могут оставаться в Молодецком, а бои продолжаются в районах Черниговки и Водянского.

Россияне пытаются продвигаться на этом участке, в частности, используя бронетехнику, мотоциклы и туман для прикрытия пехотных групп. Однако украинские силы сдерживают их и не позволяют приблизиться к трассе Т-0514 Доброполье – Краматорск.

Новопавловское направление

На Новопавловском направлении 22 ноября наземной активности не фиксировали. В то же время украинские военные вошли в Привольное и Вольное Поле к югу и юго-востоку от Александровки, сообщил Константин Машовец.