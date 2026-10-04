Россия неожиданно продвинулась в Сумской области, СОУ продолжают работу на Востоке: обзор фронта от ISW
Противостояние между Украиной и Россией на всех участках фронта продолжается, местами оккупантам удается добиваться локальных успехов. В то же время активно продолжаются и наступательные операции Сил обороны.
О текущей ситуации на фронте говорится в обновленном аналитическом отчете Института изучения войны.
Что известно о фронте войны?
- Сумское направление
На севере Сумской области российские войска продолжают наступление и пытаются закрепиться на занятых позициях.
Украинские военные нанесли удар по российской позиции к северу от Новодмитровки, расположенной к юго-востоку от Сум. Геолоцированные кадры свидетельствуют о том, что оккупанты смогли укрепить свои позиции в этом районе.
Ситуация в Сумской области / ISW
- Харьковское направление
На севере Харьковской области россияне продолжили наступательные действия, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. Российское Минобороны заявило о якобы захвате Новой Казачьей к северу от Харькова.
В то же время украинские и российские источники сообщали о боях на Великобурлуцком направлении, но подтверждений новых территориальных завоеваний оккупантов нет.
- Купянское направление
Российские войска сохраняют присутствие в Купянске и к северу от города, однако испытывают проблемы с обеспечением и усилением своих подразделений.
Российские источники утверждают о продвижении к юго-востоку от Кившаревки и контроле над частью населенного пункта. В то же время украинские силы проводили контратаки в районе Западного и Киндрашевки.
К северу от Купянска россияне, по сообщениям собственных источников, сталкиваются со значительными трудностями с снабжением передовых подразделений и переброской подкреплений.
На Боровском направлении оккупанты также проводили атаки, в частности к северу и юго-востоку от Боровой, но продвинуться не смогли.
Ситуация в Харьковской области / ISW
- Лиманское направление
Украинские силы продолжают контрнаступательные действия вдоль реки Жеребца. Активность ВСУ фиксировалась, в частности, вблизи Ямполя к юго-востоку от Лимана и Заречного к востоку от города.
- Славянское и Краматорское направления
Украинские удары, вероятно, по-прежнему затрудняют российские планы по прямому наступлению на города Славянско-Краматорской агломерации с востока. Бои продолжаются к востоку от Славянска – в районах Николаевки, Кривой Луки и Рай-Александровки.
Также российские источники сообщали об украинских атаках к востоку от Краматорска в направлении Васильевской Пустоши, Васютинского и Першомаровки. В то же время оккупанты наносят удары вблизи Веролюбовки и Федоровки к востоку от Дружковки.
- Константиновское направление
Российские войска продолжили штурмовые действия в самой Константиновке, а также к западу и северо-западу от города. Однако новых подтвержденных продвижений оккупантов нет. Украинские военные при этом проводили контратаки в направлении Дружковки.
Россияне пока, похоже, не используют бронетехнику на этом участке. По словам украинского военного, постоянная разведка и удары по российской логистике не дают оккупантам скрытно накапливать бронемашины для дальнейших атак.
- Покровско-Добропольское направление
Российские силы продолжали наступательные действия в районе Доброполья, а также к востоку, югу и юго-западу от города. Оккупанты также провели атаку к западу от Покровска. В то же время подтвержденного продвижения российских войск на этих участках не зафиксировано.
- Александровское направление
Российские войска продолжили ограниченные штурмовые действия, но без подтвержденного продвижения. В то же время украинские военные нанесли удар по переправе через реку Мокрые Ялы вблизи оккупированного Новоочеретавотого.
Вероятно, это было сделано для затруднения российской логистики и переброски подкреплений на западный берег реки.
- Гуляйпольское направление
Российские военные предприняли как минимум две попытки проникновения в районе Гуляйполя. После этих действий украинские силы нанесли удары по российским позициям в южной и центральной частях Воздвижевки.
Кроме того, россияне проводили механизированную атаку к западу от Гуляйполя, которая, вероятно, имела целью проверить украинскую оборону. Украинские военные поразили российскую бронетехнику и вездеходы вблизи Железнодорожного.
Ситуация в Запорожской области / ISW
- Ореховское направление
Российские войска провели атаку в районе Орехова, в частности на северо-западе, западе и непосредственно к востоку от города. Подтвержденных территориальных завоеваний оккупантов нет.
Россияне заявляли о закреплении на восточной окраине Омельника, однако значительное присутствие украинских дронов, по оценке российских источников, препятствует дальнейшему продвижению оккупантов в центральную и западную части населенного пункта.
Также российские десантники, согласно одному из сообщений, смогли создать плацдарм к югу от Новояковлевки.
- Херсонское направление
На Херсонском направлении российские войска продолжали ограниченные наступательные действия. В то же время ни одного подтвержденного продвижения оккупантов зафиксировано не было.
В целом же отметим, что по состоянию на 4 октября 2026 годаобщие боевые потери Россиис начала полномасштабного вторжения оценивают примерно в 1 540 700 военнослужащих. За прошедшие сутки к этой цифре добавилось еще 1 750 оккупантов.