Украина удерживает некоторые позиции на Курщине и Белгородщине: обзор фронта и карты ISW

Активные боевые действия продолжаются и на Донбассе. К сожалению, у врага есть определенные успехи. Зато на Юге продвижений не зафиксировано. Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте за сутки, 26 мая.

Обновленную ситуацию публикует ISW, сообщает 24 Канал. Смотрите также Украинские военные могут различать "Шахеды" и дроны-имитаторы по звуку, – Игнат Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России за сутки, 26 мая Украинские войска сохраняют определенные позиции в Белгородской и Курской областях . Силы обороны провели ограниченные атаки в направлении Теткино. Наземной активности на Белгородщине зафиксировано не было.

. Силы обороны провели ограниченные атаки в направлении Теткино. Наземной активности на Белгородщине зафиксировано не было. Российские войска вероятно продвинулись в северной части Волчанска и могли захватить Волчанский агрегатный завод. Также были попытки врага атаковать на Купянском направлении, однако продвижений замечено не было. Активность зафиксирована на берегу реки Оскол, где россияне пробуют обойти украинские позиции малыми пехотными группами.

и могли захватить Волчанский агрегатный завод. Также были попытки врага атаковать на Купянском направлении, однако продвижений замечено не было. Активность зафиксирована на берегу реки Оскол, где россияне пробуют обойти украинские позиции малыми пехотными группами. К сожалению, есть продвижение российских войск и на Лиманском направлении. Они могли достичь окрестности Редкодуба. Вместе с тем, по неподтвержденной информации, украинские защитники вытеснили противника из Мирного.

Они могли достичь окрестности Редкодуба. Вместе с тем, по неподтвержденной информации, украинские защитники вытеснили противника из Мирного. В Донецкой области враг пытается добиться успеха на Северском направлении , однако пока ему это не удается. Есть продвижение на юго-запад от Часового Яра.

, однако пока ему это не удается. Есть продвижение на юго-запад от Часового Яра. Наступательные операции россиян продолжаются и в самом Торецке.

Украинские бригады, которые действуют на Покровском направлении , утверждают, что действия противника стали менее интенсивными, однако это может быть подготовкой для более масштабного наступления.

, утверждают, что действия противника стали менее интенсивными, однако это может быть подготовкой для более масштабного наступления. Недавно оккупанты возобновили наступательные действия на Гуляйпольском направлении на Запорожье . Это продолжается, однако подтвержденных успехов аналитики ISW не фиксируют.

. Это продолжается, однако подтвержденных успехов аналитики ISW не фиксируют. Также ограниченное наступление продолжается у Казачьих Лагерей и дельты Днепра. Пока успехами для захватчиков это не завершилось. Как изменилась карта боевых действий за 26 мая: изображение ISW Отметим, что в предыдущем отчете ISW за 25 мая были подтверждены намерения россиян продвинуться на Сумщине, а также более удачные их попытки на Харьковщине. Также определенные успехи у врага были в Курской и Донецкой областях.