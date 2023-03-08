Размещено колесо обзора во Всероссийском выставочном центре. Российские телеграмм-каналы пишут, что одному мужчине стало плохо, пишет 24 Канал.

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Что известно об остановке колеса обзора в Москве

Колесо обзора "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось с людьми в кабинках. По нашим данным, человеку стало плохо, ему вызвали скорую,

– говорится в сообщении.

Вражеские паблики также писали, что администрация проводила эвакуацию посетителей. На месте происшествия находились спасатели. Также российские телеграммы публиковали видео, которое снимали застрявшие там люди.

Впоследствии сообщили, что колесо уже запустили, а людей из него эвакуировали.

Справка. Путин открывал колесо "Солнце Москвы" 10 сентября 2022 года. На открытии также находился мэр российской столицы Сергей Собянин.

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