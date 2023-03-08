Розміщене колесо огляду у Всеросійському виставковому центрі. Російські телеграм-канали пишуть, що одному чоловіку стало погано, інформує 24 Канал.

Зауважте Це може бути привід для обмеження прав росіян, – боєць ЗСУ про "інцидент" під Брянськом

Що відомо про зупинку колеса огляду в Москві

Колесо огляду "Сонце Москви" на ВДНГ зупинилося з людьми у кабінках. За нашими даними, людині стало погано, їй викликали швидку,

– мовиться в повідомленні.

Ворожі пабліки також писали, що адміністрація проводила евакуацію відвідувачів. На місці події перебували рятувальники. Також російські телеграми публікували відео, яке знімали люди, що там застрягли.

Згодом повідомили, що нібито колесо вже запустили, а людей з нього евакуювали.

Довідка. Путін відкривав колесо "Сонце Москви" 10 вересня 2022 року. На відкритті також був мер російської столиці Сєргєй Собянін.

Що відомо про "інцидент" у Брянській області