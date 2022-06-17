Очень болезненная потеря для россиян - Ступак о подведении буксира "Василий Бех"

Наши военно-морские Силы поразили еще одно вражеское судно – буксир "Василий Бех". Это весомая потеря для кафиров, ведь он двигался на остров Змеиный и нес на борту ЗРК "Тор".

Об этом 24 канала рассказал экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также добавил, что личного состава на борту подбитого буксира – 33 человека, ориентировочно. Также пока неизвестны детали о комплексе "ТОР" – его просто транспортировали, находился ли он в активном состоянии.

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Важно знать детали, чтобы понять – пробили ли мы оборону, или это просто была транспортировка ЗРК "ТОР", отмечает Ступак.

Для россиян это действительно болезненная потеря, ведь это очередной уничтоженный корабль и очередная уничтоженная партия русских моряков.

– рассказывает эксработник СБУ.

"В такие моменты фактор деморализации работает с молниеносной скоростью. Теперь оккупантам, чтобы спастись от нашего оружия, нужно чуть ли не вручную прорисовывать слепые зоны и располагаться максимально далеко от нашей береговой линии", - добавляет Игорь Ступак.

Если подтвердится информация о том, что этот "ТОР" был активным и не сработал - тогда кафиры вообще не будут знать, как противодействовать нашим ракетам, говорит он.

Что случилось с буксиром кафиров "Василием Бехом"

Нанести точный удар по буксиру удалось в акватории Черного моря. Это наши военные сделали при попытке оккупантами транспортировать на остров Змеиный личный склад, а также боеприпасы и оружие.

Интересно, что не спас от атаки украинских военных "Василия Беха" даже зенитно-ракетный комплекс "ТОР". Несмотря на наличие на буксире, наши Военно-морские Силы "демилитаризировали российских захватчиков".

Глава Одесской ОВ Максим Марченко подтвердил эту информацию.

Кафиры все еще могут наносить мощные удары с акватории Черного моря

Журналисты сообщают, что из портов временно оккупированного Севастополя кафиры продолжают выводить в море носители ракет. Речь идет о 9 из 14 единиц техники, из которой способны запускать ракеты типа "Калибр" .

Сейчас известно, что подлодку "Алроса" в очередной раз отправили на проведение ремонтных работ. В то же время, его заменили другие суда.

Речь идет о:

7 судов, принадлежащих к черноморскому флоту России;

"Славутич" – украинский средний корабль для разведки.

Последний российские захватчики украли . Его враг отнял в феврале-марте 2014 года, когда проводил оккупацию полуострова Крым. Добавим, что судно имело бортовой номер U510, но несколько лет назад его оккупанты зарисовали.

Почему потеря буксира "Василий Бех" значительна для кафиров - смотрите видео

