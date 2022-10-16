Очень дорогой пленник: Гудков не исключает, что Гиркина сдадут Украине свои же

ГУР Украины предлагает 100 тысяч долларов за террориста Гиркина. Предполагают, что сдать его могут даже люди из ближайшего окружения.

В стране, построенной на коррупции, ведущей бессмысленную, несправедливую, захватническую войну, и оружие будут продавать врагу, и Гиркина могут сдать спокойно. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

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Многие россияне, добавляет оппозиционер, отправлялись на войну для того, чтобы привезти стиральную машину, помародерить и получить какой-то трофей.

Если за голову Гиркина или живого Гиркина предлагают большие деньги, ему стоит задуматься о своей безопасности. Очевидно, что любовь к деньгам у окружающих его людей выше любви к его милитаристским идеям,

– подчеркнул Гудков.

Почему Гиркина отпустили

Гудков отмечает, что в определенный момент он начал плавно превращаться в лидера "Партии войны", уже давно выдвигающего претензии Путину. "И Гиркин может быть для них очень опасным. Ликвидировать его на фронте – проще простого: "погиб в бою", "был уничтожен бандеровцами, наркоманами, нацистами", – уверяет российский оппозиционный политик.

Да, его могут просто устранить – чужими руками, а может, и своими.

"Они могут устранить главного оппонента Путина или его будущего преемника. Ведь в последнее время он стал набирать именно в этой аудитории", – подытожил оппозиционер.

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