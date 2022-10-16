В країні, яка побудована на корупції, яка веде безглузду, несправедливу, загарбницьку війну, і зброю продаватимуть ворогові, і Гіркіна можуть здати спокійно. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Чимало росіян, додає опозиціонер, вирушали на війну для того, щоб привезти пральну машину, помародерити та здобути якийсь трофей.

Якщо за голову Гіркіна або живого Гіркіна пропонують великі гроші, йому варто задуматися про свою безпеку. Очевидно, що любов до грошей у людей, які його оточують, вища за любов до його мілітаристських ідей,

– підкреслив Гудков.

Чому Гіркіна відпустили

Гудков зауважує, що у певний момент він почав плавно перетворюватися у лідера "Партії війни", яка вже давно висуває претензії Путіну. "І Гіркін може бути для них дуже небезпечним. Ліквідувати його на фронті – простіше простого: "загинув у бою", "був знищений бандерівцями, наркоманами, нацистами", – запевняє російський опозиційний політик.

Так, його можуть просто усунути – чужими руками, а, може, й своїми.

"Вони можуть усунути головного опонента Путіна або його майбутнього наступника. Адже останнім часом він став набирати саме у цій аудиторії", – підсумував опозиціонер.

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