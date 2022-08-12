Очень классная ситуация, – Карась заявил, что наступление на Херсонщине может не понадобиться
Оккупанты ослабили свои позиции на Изюмском направлении, а большинство войск сконцентрировали в Херсонской области. ВСУ продуктивно поработали над тыловым обеспечением врага, поэтому на Херсонском направлении для оккупантов – ловушка.
Об этом 24 каналу во время эксклюзивного стрима рассказал военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он также отметил, что на Херсонском направлении ситуация очень интересная – позавчера туда зашли 120 единиц автотранспорта и бензовозов, они направляются на правый берег, а там расположен наш плацдарм.
Читайте также ВСУ окончательно отсекли поставки оружия россиян, – Хлань о последствиях удара по Каховскому мосту
"На следующий день по последней переправе прилетели снаряды от ВСУ, а это значит, что у оккупантов остался только паромный путь. Но паромная переправа не обеспечит интенсивность и количество перекидывания оружия", – говорит Карась.
Сейчас возникла очень классная ситуация, когда, возможно, на Херсонском направлении не потребуется наше наступление. Группировка врага без тылового обеспечения и они идут по тому сценарию, который нарисовал наш Генштаб.
Те оккупанты, которых сейчас стянули с других оперативных направлений на Херсонщину – очень удобная мишень для ВСУ, говорит Карась.
"На этом направлении негде прятаться, я был в свое время на Херсонском направлении: там ВСУ имеют преимущество в агентуре, дронах и разведке, поэтому можно их по чуть-чуть уничтожать", – резюмирует военнослужащий.