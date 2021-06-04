По словам Порошенко, большинство вопросов касались закупки угля на оккупированных территорий.
Актуально Порошенко потерял возможность вернуться к власти, – политтехнолог
Мы можем объяснить, почему покупали этот уголь, тогда были условия, когда практически все угольные хранилища были пустыми. В условиях агрессии со стороны России, нам нужно было обеспечивать 90% страны электроэнергией,
– подчеркнул политик.
Кроме того, он заявил, что не знает, почему поссорились Медведчук и Владимир Зеленский. По словам Порошенко, каналы Медведчука якобы поддерживали президента в 2019 году.
Угольный вопрос и Медведчук: главное
- Журналисты из Bihus.Info обнародовали 3 часть расследования о так называемых "пленках Медведчука". Темой выпуска стала закупка угля у боевиков Донбасса в 2014 году.
- Пока действующая власть уверяла, что Украина не будет покупать уголь у оккупантов, Медведчук уже вел переговоры с Кремлем и боевиками.
- Уголь все-таки закупили, а деньги на оккупированный Донбасс завезли работники СБУ.