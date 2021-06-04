За словами Порошенка, більшість запитань стосувалися закупівлі вугілля на окупованих територій.
Актуально Порошенко втратив можливість повернутись до влади, – політтехнолог
Ми можемо пояснити, чому купували це вугілля, тоді були умови, коли практично всі вугільні сховища були порожніми. В умовах агресії з боку Росії, нам потрібно було забезпечувати 90% країни електроенергією,
– наголосив політик.
Окрім того, він заявив, що не знає, чому посварилися Медведчук та Володимир Зеленський. За словами Порошенка, канали Медведчука начебто підтримували президента у 2019 році.
Вугільне питання і Медведчук: головне
- Журналісти з Bihus.Info оприлюднили 3 частину розслідування про так звані "плівки Медведчука". Темою випуску стала закупівля вугілля у бойовиків Донбасу у 2014 році.
- Доки чинна влада запевняла, що Україна не купуватиме вугілля в окупантів, Медведчук уже вів переговори з Кремлем та бойовиками.
- Вугілля все-таки закупили, а гроші на окупований Донбас завезли працівники СБУ.