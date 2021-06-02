Таку думку висловив політтехнолог Сергій Гайдай. Він наголосив, що "армія, мова, віра", що було політичним гаслом Порошенка, насправді зовсім його не описує.

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"Він не є такою людиною. Насамперед йому не треба було брехати. Обрання такої позиції – це велика кількість брехні. Ця брехня зробила його токсичним", – запевнив Гайдай.

Гайдай: Порошенка втратив шанс

За словами експерта, можна все життя брехати 1 людині, але вводити в оману усіх можна лише певний період – після цього людина, що обманює, стає токсичною.

Саме це сталося сьогодні з Петром Олексійовичем. Саме тому він втратив будь-яку можливість повернутися в справжню політику і до влади. Я в це не вірю у жодний спосіб,

– заявив Гайдай.

Він наголосив, що Порошенка притягнуть до відповідальності за усе вчинене у політиці лише тоді, коли з'явиться людина, якій вистачить на це політичної волі.

Сергій Гайдай в ефірі "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео