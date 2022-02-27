Очень много, – Арестович о легионе иностранных добровольцев, которые готовы защищать Украину
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович провел новый брифинг по поводу текущей ситуации в Украине. Он рассказал о формировании иностранного легиона, который придет на помощь Украине.
Алексей Аресотович заявил, что в Украину направляется военная помощь из-за границы.
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Иностранный легион для помощи Украине
В частности, был сформирован иностранный легион для добровольцев из других стран, которых "очень много".
Если бы два легиона не пришлось формировать,
– сказал Арестович.
Алексей Арестович добавил, что украинское сопротивление становится полномасштабным. В то же время заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк призвал российских солдат сдаваться в плен, и переходить на сторону Украины. Таким образом, они смогут спасти свою жизнь и не будут выполнять преступления приказы.
Арестович предположил, что аналогичное обращение вскоре могут услышать и армейцы из Беларуси, которых, по определенным данным, поднимают по тревоге. Он добавил, что тактическое расписание выглядит следующим образом:
Все белорусские вооруженные силы – это 45 тысяч человек, только 17 из них способны выполнять более или менее выполнять качество задачи. Это капля в море.
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