Об этом 24 каналу рассказал военный капеллан отец Михаил Гредиль. Он также отметил, что многие украинские военные обращаются к нему для разговора или просят о совместной молитве.

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Когда человек прибывает в зону боевых действий уже сформированный религиозно, то уже легче воспринимать тяжелые испытания, говорит отец Михаил.

А те люди, которые, возможно, потеряли веру или считали себя неверующими, очень большое количество из них начинает верить и даже принимают Таинство Крещения,

– отмечает капеллан.

"И особенно во время большой угрозы жизни, люди начинают молиться", – добавляет отец Михаил Гредиль.

Украинское войско успешно уничтожает вражеские склады с боеприпасами

Почти каждый день на временно оккупированных территориях "взлетают на воздух" склады с боеприпасами врага. Это ВСУ позволяет осуществлять военная техника, которую передали западные партнеры.

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Советник министра внутренних дел Денисенко говорит, что россияне выбрали теперь тактику, продемонстрированную в Лисичанске и Северодонецке. Они концентрируют большое количество техники и живой силы на относительно небольшой территории.

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По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, 9 июля в Новой Каховке взорвали пункт управления 49 армии. По предварительным данным, уничтожены около 100 врагов, еще 200 получили ранения. Также взорвались средства ПВО и ракеты.

Громкие взрывы раздавались и в Чернобаевке, что возле Херсона. Там долго продолжался пожар, и детонировали боеприпасы.

Было жарко и на складах кафиров в Харцызске. Кое-где взрывалось так сильно, что в автомобилях включалась сигнализация.