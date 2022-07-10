Про це 24 каналу розповів військовий капелан отець Михайло Греділь. Він також зазначив, що багато українських військових звертаються до нього для розмови чи просять про спільну молитву.

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Коли людина прибуває у зону бойових дій вже сформованою релігійно, то вже якось легше сприймати тяжкі випробування, каже отець Михайло.

А ті люди, що можливо втратили віру чи вважали себе невіруючими, то дуже велика кількість із них починає вірити і навіть приймають Таїнство Хрещення,

– зауважує капелан.

"І особливо в часі великої загрози для життя, люди починають молитися", – додає отець Михайло Греділь.

Українське військо успішно знищує ворожі склади з боєприпасами

Майже щодня на тимчасово окупованих територіях "злітають у повітря" склади з боєприпасами ворога. Це ЗСУ дозволяє робити військова техніка, яку передали західні партнери.

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Радник міністра внутрішніх справ Денисенко каже, що росіяни обрали тепер тактику, яку продемонстрували у Лисичанську та Сєвєродонецьку. Вони концентрують велику кількість техніки та живої сили на відносно невеликій території.

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За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, 9 липня в Новій Каховці підірвали пункт управління 49 армії. За попередніми даними, знищено близько 100 ворогів, ще 200 отримали поранення. Також вибухнули засоби ППО та ракети.

Гучні вибухи лунали і в Чорнобаївці, що поблизу Херсона. Там довго тривала пожежа та детонували боєприпаси.

Було гаряче і на складах окупантів в Харцизьку. Подекуди вибухало так сильно, що в автомобілів вмикалась сигналізація.