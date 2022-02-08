"Очень насыщенный день": Эммануэль Макрон прилетел в Украину

8 февраля 2022 , 11:17
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Источник:

твитер Etienne de Poncins

Эммануэль Макрон прибыл в Украину утром во вторник, 8 февраля. В Киеве французский лидер встретится с президентом Владимиром Зеленским.

О прибытии в Украину Макрона в соцсети сообщил Этьен де Понсен – посол Франции в Украине. Кроме того, в Киев прибыл Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции. Он встретится с Дмитрием Кулебой – главой МИД Украины.

Заметьте Белый дом ожидает нового контакта с Макроном после его поездки в Москву

Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, который прибыл на встречу с Владимиром Зеленским. Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину,
– заявил де Понсен.

Встреча Макрона и Путина

  • Накануне, 7 февраля, Макрон посетил Москву. Там он встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Главными темами разговора были – урегулирование ситуации на Донбассе, Крым, концентрация войск России у украинских границ.
  • Разговор Макрона и Путина длился более 5 часов.
  • Французский лидер заявил: ближайшие дни станут решающими. Макрон подчеркнул, что важно снизить напряженность ситуации вокруг Украины.
Заметьте! В Financial Times сообщили, что Макрон и Путин заключили соглашение, которое касается Украины. Соответствующую новость изданию якобы рассказали официальные лица Франции.

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Автор: Мар'яна Бекало