Очень сильный политический и военный месседж, – Давыдюк о срочном совещании Байдена

Европейцы понимают важность нефтяного эмбарго России, поэтому в современном обществе сейчас очень активные дискуссии. Европейское общество знает, что Украина ценой своих жизней обеспечивает им спокойную жизнь.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также добавил, что ментальной разницы между украинцами и европейцами нет, поэтому к нам так хорошо относятся за границей.

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Байден выбрал удачное время для совещания с мировыми лидерами – по этому поводу я не сомневаюсь. Выбрать удачный политический момент с Шольцом и Макроном очень тяжело. Это военные вегетерианцы, которые боятся запачкать руки в крови,

– отмечает Давидюк.

По мнению политолога, такой сбор всех лидеров может принести мощные результаты, ведь все эти страны могут помочь нам оружием и деньгами, а Путин – политическая сирота, он токсичен.

Нам бы хотелось, чтобы эта большая встреча состоялась 23 февраля, чтобы России было страшно заходить на наши территории, но и в нынешних условиях – это мощный политический и военный месседж,

– утверждает Николай Давидюк.

Понятно, что весь цивилизованный мир, все страны Запада – на стороне Украины, утверждает эксперт.

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