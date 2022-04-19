Про це у ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також додав, що ментальної різниці між українцями та європейцями немає, тому до нас так добре ставляться закордоном.

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Байден обрав вдалий час для наради із світовими лідерами – стосовно цього я не маю сумнівів. Обрати вдалий політичний момент із Шольцом та Макроном надзвичайно важко. Це військові вегетеріанці, які бояться забруднити руки у крові,

– зазначає Давидюк.

На думку політолога, такий збір усіх лідерів може дати потужні результати, адже всі ці країни можуть допомогти нам зброєю та грошима, а Путін – політична сирота, він токсичний.

Нам би хотілося, аби ця велика зустріч відбулась 23 лютого, щоб Росії було страшно захлдити на наші території, але й в теперішніх умовах – це потужний політичний та військовий меседж,

– стверджує Микола Давидюк.

Зрозуміло, що увесь цивілізований світ, усі країни Заходу – на боці України, запевняє експерт.

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