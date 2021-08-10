В съемках кампании для компании Red Bull приняли участие дрифтеры из Украины и Ирландии. Перед началом скандала и открытием уголовного дела они рассказали, что это был "уникальный опыт".

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Гонщики рассказали о дрифте на Софиевской площади

Здесь баланса нет вообще, очень скользко и побочный эффект неприятен, что мало дыма. Но в целом, это что-то уникальное, здесь никто такого не делал раньше и, думаю, что никто больше не сделает,

– рассказал украинский дрифтер Александр Гринчук.

Ирландский коллега Конор Шанаган заверил: "Мы получили удовольствие, сделали хороший контент, это то, о чем меня просили".

Обратите внимание! Компания уже наняла клининговую службу, которая чистит мостовую. Однако в Киевавтодоре предполагают, что покрытие на площади могло испортиться. В результате на площади повреждено более 2 тысяч квадратных метров мощения. Соборная площадь покрыта традиционным киевским клинкерным кирпичом.

Что известно о скандале с дрифтом на Софиевской площади: коротко