У зйомках компанії Red Bull взяли участь дрифтери з України та Ірландії. Перед початком скандалу та відкриттям кримінальної справи вони розповіли, що це був "унікальний досвід".

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Гонщики розповіли про дрифт на Софіївській площі

Тут балансу немає взагалі, дуже слизько і побічний ефект неприємний, що мало диму. Але загалом, це щось унікальне, тут ніхто такого не робив раніше і думаю, що ніхто більше не зробить,

– розповів український дрифтер Олександр Гринчук.

Ірландський колега Конор Шанаган запевнив: "Ми отримали задоволення, зробили гарний контент, це те про що мене просили".

Зверніть увагу! Компанія вже найняла клінінгову службу, яка чистить бруківку. Проте в Київавтодорі припускають, що покриття на площі могло зіпсуватися. У результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення. Соборна площа вкрита традиційною київською клінкерною цеглою.

Що відомо про скандал з дрифтом на Софіївській площі: коротко