ВСУ вынуждены постоянно маневрировать

Петр Кузык, командир батальона "Свобода", капитан Нацгвардии Украины, рассказал о ходе боев в Северодонецке. По его словам, кафиры имеют определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков и, возможно, и в количестве людей.

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Кузык отметил, что россияне активно используют свое преимущество, из-за чего ВСУ вынуждены постоянно маневрировать.

"Постоянно атакующие обстреливают уничтожающие дома, наши укрепления. Нам приходится постоянно маневрировать", - сказал капитан Нацгвардии.

Он рассказал, что ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои, очень сложна. Кузык отметил, что у ВСУ были успешные и не слишком удачные попытки контратаковать.

Российские кафиры, по его словам, тоже постоянно давят. По этой причине некоторые подразделения были вынуждены отойти на квартал. Кузык сообщил, что некоторые подразделения, среди которых и его, удержали позиции.

Но это все в очень тяжелых условиях, очень страшно, но напоминает (компьютерную игру – 24 канал) "Контрстрайк",

– заявил командир батальона "Свобода".

Украинским воинам нужно закрыть проблему артиллерии

Он отметил, что украинские силы ожидают усиления. Больше всего нашим воинам, как сказал Кузык, нужна артиллерия.

Вместе с тем капитан обратил внимание на то, что Россия не жалеет своих военных и использует их как "пушечное мясо".

"С их стороны какие-то непонятные штурмы, как мы называем, "мяса" пехоты. Постоянно мы их уничтожаем, они новые и новые резервы бросают уже. По нашим данным, подтянули еще резервы", – сказал командир батальона.

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Кузик отметил, что ситуация в Северодонецке меняется на день несколько раз.

Буквально деремся за каждый дом, за каждую улицу. Иногда в какой-то день мы можем на квартал продвинуться, в какой-то день нас могут отбросить на квартал. Так постоянно продолжается и так будет продолжаться. Если наша сторона заинтересована его удержать, то кроме рассчитывать на устойчивость пехоты нужно еще сюда достаточно сил и средств – танки, артиллерия,

– резюмировал капитан.

Что известно о ситуации в Северодонецке

Российские захватчики в последние дни мая прорвали оборону ВСУ в Северодонецке и вошли в город. По предварительной информации, россияне контролируют половину Северодонецка .

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что кафиры получили задание до 10 июня либо захватить Северодонецк, либо перерезать трассу Лисичанск – Бахмут .

Также Гайдай информировал, что украинским воинам удалось зачистить половину города от захватчиков .

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