ЗСУ вимушені постійно маневрувати

Петро Кузик, командир батальйону "Свобода", капітан Нацгвардії України, розповів про перебіг боїв у Сєвєродонецьку. За його словами, окупанти мають певну перевагу у ствольній артилерії, кількості танків та, можливо, і в кількості людей.

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Кузик зазначив, що росіяни активно використовують свою перевагу, через що ЗСУ вимушені постійно маневрувати.

"Постійно атакують обстрілюють знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати", – сказав капітан Нацгвардії.

Він розповів, що ситуація у Сєвєродонецьку, де тривають вуличні бої, вкрай складна. Кузик зазначив, що ЗСУ мали успішні та не надто вдалі спроби контратакувати.

Російські окупанти, за його словами, теж постійно тиснуть. Через це деякі підрозділи були змушені відійти на квартал. Кузик повідомив, що деякі підрозділи, серед яких і його, втримали позиції.

Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує (комп'ютерну гру – 24 канал) "Контрстрайк",

– заявив командир батальйону "Свобода".

Українським воїнам потрібно закрити проблему артилерії

Він зазначив, що українські сили чекають на підсилення. Найбільше нашим воїнам, як сказав Кузик, потрібна артилерія.

Разом з тим, капітан звернув увагу на те, що Росія не шкодує своїх військових та використовує їх як "гарматне м'ясо".

"З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, "м'яса" піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові й нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви", – сказав командир батальйону.

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Кузик зазначив, що ситуація у Сєвєродонецьку змінюється на день по декілька разів.

Буквально б'ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то, окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів – танки, артилерія,

– резюмував капітан.

Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

Російські загарбники в останні дні травня прорвали оборону ЗСУ у Сєвєродонецьку та зайшли в місто. За попередньою інформацією, росіяни контролюють половину Сєвєродонецька.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що окупанти отримали завдання до 10 червня або захопити Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

Також Гайдай інформував, що українським воїнам вдалося зачистити від загарбників половину міста.

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