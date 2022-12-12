"Очень важный жест": в ближайшие дни в Польше разместят системы ПВО Patriot, – Дуда

В ближайшие дни немецкие и польские специалисты встретятся и решат, где устанавливать системы противовоздушной обороны Patriot, которые передает Польше Германия.

Где именно будут размещены Patriot еще решают

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда. во время встречи с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером.

К теме В Германии объяснили отказ передать Украине ЗРК Patriot

В ближайшие дни группы немецких и польских экспертов встретятся и будут решать, где будут размещены эти батареи. После этого системы скоро прибудут в Польшу,

– отметил Дуда.

Он поблагодарил Берлин за "очень важный для Польши жест Германии – решение о размещении на территории РП систем ПВО Patriot с тем, чтобы они защищали польское небо и польское население".

"Укрепление восточного фаланга НАТО"

Дуда отметил, что это особенно актуально после инцидента с падением на востоке территории Польши ракетных обломков, что, по словам польского лидера, стало шоком для народа Польши.

Также Анджей Дуда добавил, что очень важно, что эти системы будут частью общей польской системы ПВО и частью системы ПВО Североатлантического Альянса.

Штайнмайер в свою очередь заверил, что защита и укрепление восточного фланга НАТО является частью политики политики безопасности Германии. Он выразил удовлетворение, что стороны пришли к взаимопониманию в вопросе Patriot.

Кратко о перепитии с предоставлением Patriot Польши