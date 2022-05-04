Очень влиятельный клуб, – Зеленский на саммите CEO The Wall Street Journal призвал изолировать Россию

Зеленский выступил перед саммитом CEO The Wall Street Journal. Он отметил, что обращение весомо, ведь это очень влиятельный клуб. Президент призвал давить на Россию.

Совокупный оборот компаний в клубе CEO составляет 3 триллиона долларов. Об этом Зеленский заявил поздно вечером 3 мая.

Обратите внимание Россия пытается выместить свое бессилие, атакуя Украину, – Зеленский обратился к украинцам

Пообщался с представителями крупнейших глобальных компаний в клубе CEO The Wall Street Journal. Это очень влиятельный клуб. Три триллиона долларов – это совокупный оборот компаний,

– рассказал Зеленский.

Президент отметил, что говорил с компаниями о том, как:

давить на Россию ради прекращения войны;

восстанавливать Украину после войны вместе;

какой может быть послевоенная модель украинской экономики.

"Считаю, что такая экономическая дипломатия – одна из самых главных наших задач",

– отметил Зеленский.

Полная экономическая изоляция

Президент Украины на саммите заявил, что Россию нужно полностью экономически изолировать. Только так Украина сможет бороться за свои права.

Агрессора нужно изолировать. Полная, полная экономическая изоляция. Это позволит Украине бороться за наши права,

– сказал Зеленский.

По его мнению, выход с российского рынка обязателен. Если некоторые компании остаются на российском рынке, то это означает, что они поддерживают российскую военную "машину".

Массовые авиаудары по Украине 3 мая

3 апреля вечером взрывы раздавались в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, Кировоградской области, на Закарпатье и Днепропетровщине. Тревогу объявили почти во всех областях Украины.

В Виннице, к счастью, сработала ПВО. Обломки ракет ищут. Об этом сообщили в местной ОВА.

Впервые за время войны российские захватчики ударили по Закарпатью. Ракета прилетела в горный район. Информацию о возможных жертвах и повреждениях уточняют.

По Львовщине и Львову нанесли несколько ракетных ударов. Из-за этого в части города есть перебои с электроснабжением. Позже мэр Львова сообщил, что в результате ракетного удара в городе повреждены 3 электроподстанции.

Укрзализныця сообщила, что 13 поездов на подъезде во Львов будут следовать с задержкой. По состоянию на 22:10 стало известно о пострадавших – по предварительным данным, ранен один человек. Позже Садовый рассказал, что пострадали 2 человека. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Также российские оккупанты ударили по Кировоградщине. В ОК "Юг" сообщили, что есть погибшие и раненые. От авиаудара пострадала и Одесщина. Враги атаковали Арциз.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео