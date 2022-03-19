Очередь из фур растянулась на километры: активисты снова блокируют едущие в Россию фуры, – фото

На границе Польши и Беларуси активисты снова блокируют фуры, которые уезжают из Европы в Россию и Беларусь. Активисты требуют прекратить торговлю между ЕС и Россией.

На этой неделе количество активистов возросло до нескольких сотен. В то время как на прошлой неделе эта цифра составляла ориентировочно два десятка человек.

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Активисты блокируют фуры на границе

Об этом сообщили в социальных сетях участники акции. В частности, соорганизатор Женя Климакин и активистка Наталка Панченко. Активисты пришли на границу с флагами Украины и плакатами. Главное требование активистов – прекратить торговые отношения между странами Европейского Союза и Российской Федерацией.

Согласно сообщению Климакина, по состоянию на 11 утра очередь из фур растянулась на 22 километра. Предыдущая акция блокировки фур, которые направлялись в Россию и Беларусь, состоялась в минувшие выходные. Она продолжалась три дня, однако полиция смогла оттеснить активистов.

После этого инициативная группа запланировала новую акцию на 19 – 20 марта. Кроме того они организовали специальные автобусы из Варшавы для тех, кто захочет присоединиться к акции.

Каждый товар, каждый евро, подпитывающий российскую экономику – убивает украинцев. Мы можем остановить это! Призываем присоединиться к протесту всех поляков, лидеров мнений и неправительственные организации,

– говорится на официальной странице события в фейсбуке.

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