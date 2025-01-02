Еще 21 декабря в пунктах пропуска фиксировали увеличение пассажиропотока, в частности на границе с Польшей. В очереди одновременно стояли не менее 50 автобусов. Сейчас прохождение границы будет происходить быстрее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
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Какая ситуация на границе Украины и стран ЕС 2 января
По состоянию на четверг, 2 января, в Украине фиксируется меньший пассажиропоток на границе, чем был несколько недель назад. Больше всего автомобилей ждут пересечения границы с Польшей. По состоянию на 18:30 на пункте пропуска "Краковец – Корчова" находились 100 машин. На границе со Словацкой Республикой, Молдовой и Румынией автомобилей не было вообще.
По данным Госпогранслужбы, на украинских пунктах пропуска с Польшей такая ситуация:
- ПП "Устилуг – Зосин" – 45 автомобилей, 0 автобусов;
- ОП "Угринов – Долгобичув" – 0 автомобилей, 0 автобусов;
- ОП "Рава-Русская – Хребенне" – 0 автомобилей, 0 автобусов;
- ОП "Грушев – Будомеж" – 0 автомобилей, 0 автобусов;
- ЧП "Шегини – Медика" – 140 автомобилей, 3 автобуса;
- ЧП "Краковец – Корчевая" – 100 автомобилей, 25 автобусов;
- ЧП "Смильница – Кросценко" – 0 автомобилей, 0 автобусов;
- ЧП "Нижанковичи – Мальховичи – 0 автомобилей, 0 автобусов;
- ПП "Ягодин-Дорогуск" – 0 автобусов (пропуск легковых авто временно не осуществляется).
На границе с Венгрией вечером 2 января ситуация была такая:
- ПП "Тиса – Захонь" – 20 автомобилей, 4 автобуса;
- ПП "Дзвонковое – Лонья" – 0 автомобилей, 0 автобусов;
- ЧП "Косино – Барабаш" – 0 автомобилей, 0 автобусов;
- ЧП "Лужанка – Берегшурань" – 10 автомобилей, 0 автобусов;
- ЧП "Вилок – Тисабеч" – 7 автомобилей, 0 автобусов.
На границе со Словакией:
- ПП "Малый Березный – Убля" – 0 автомобилей, 0 автобусов;
- ПП "Ужгород – Вишне Немецкое" – 0 автомобилей, 5 автобусов.
На границе с Румынией ни на одном пункте пропуска не зафиксированы очереди.