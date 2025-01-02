Ще 21 грудня в пунктах пропуску фіксували збільшення пасажиропотоку, зокрема на кордоні з Польщею. У черзі одночасно стояли щонайменше 50 автобусів. Зараз проходження кордону відбуватиметься швидше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.
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Яка ситуація на кордоні України та країн ЄС 2 січня
Станом на четвер, 2 січня, в Україні фіксується менший пасажиропотік на кордоні, ніж був кілька тижнів тому. Найбільше автомобілів чекають на перетин кордону з Польщею. Станом на 18:30 на пункті пропуску "Краківець – Корчова" перебували 100 машин. На кордоні зі Словацькою Республікою, Молдовою та Румунією автомобілів не було взагалі.
За даними Держприкордонслужби, на українських пунктах пропуску з Польщею така ситуація:
- ПП "Устилуг – Зосин" – 45 автомобілів, 0 автобусів;
- ВП "Угринів – Долгобичув" – 0 автомобілів, 0 автобусів;
- ВП "Рава-Руська – Хребенне" – 0 автомобілів, 0 автобусів;
- ВП "Грушів – Будомеж" – 0 автомобілів, 0 автобусів;
- ПП "Шегині – Медика" – 140 автомобілів, 3 автобуси;
- ПП "Краківець – Корчова" – 100 автомобілів, 25 автобусів;
- ПП "Смільниця – Кросценко" – 0 автомобілів, 0 автобусів;
- ПП "Нижанковичі – Мальховичі – 0 автомобілів, 0 автобусів;
- ПП "Ягодин-Дорогуськ" – 0 автобусів (перепустка легкових авто тимчасово не здійснюється).
На кордоні з Угорщиною ввечері 2 січня ситуація була така:
- ПП "Тиса – Захонь" – 20 автомобілів, 4 автобуса;
- ПП "Дзвінкове – Лонья" – 0 автомобілів, 0 автобусів;
- ПП "Косино – Барабаш" – 0 автомобілів, 0 автобусів;
- ПП "Лужанка – Берегшурань" – 10 автомобілів, 0 автобусів;
- ПП "Вилок – Тісабеч" – 7 автомобілів, 0 автобусів.
На кордоні зі Словаччиною:
- ПП "Малий Березний – Убля" – 0 автомобілів, 0 автобусів;
- ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке" – 0 автомобілів, 5 автобусів.
На кордоні з Румунією на жодному пункті пропуску не зафіксовані черги.