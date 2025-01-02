Ще 21 грудня в пунктах пропуску фіксували збільшення пасажиропотоку, зокрема на кордоні з Польщею. У черзі одночасно стояли щонайменше 50 автобусів. Зараз проходження кордону відбуватиметься швидше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Яка ситуація на кордоні України та країн ЄС 2 січня

Станом на четвер, 2 січня, в Україні фіксується менший пасажиропотік на кордоні, ніж був кілька тижнів тому. Найбільше автомобілів чекають на перетин кордону з Польщею. Станом на 18:30 на пункті пропуску "Краківець – Корчова" перебували 100 машин. На кордоні зі Словацькою Республікою, Молдовою та Румунією автомобілів не було взагалі.

За даними Держприкордонслужби, на українських пунктах пропуску з Польщею така ситуація:

ПП "Устилуг – Зосин" – 45 автомобілів, 0 автобусів;

ВП "Угринів – Долгобичув" – 0 автомобілів, 0 автобусів;

ВП "Рава-Руська – Хребенне" – 0 автомобілів, 0 автобусів;

ВП "Грушів – Будомеж" – 0 автомобілів, 0 автобусів;

ПП "Шегині – Медика" – 140 автомобілів, 3 автобуси;

ПП "Краківець – Корчова" – 100 автомобілів, 25 автобусів;

ПП "Смільниця – Кросценко" – 0 автомобілів, 0 автобусів;

ПП "Нижанковичі – Мальховичі – 0 автомобілів, 0 автобусів;

ПП "Ягодин-Дорогуськ" – 0 автобусів (перепустка легкових авто тимчасово не здійснюється).

На кордоні з Угорщиною ввечері 2 січня ситуація була така:

ПП "Тиса – Захонь" – 20 автомобілів, 4 автобуса;

ПП "Дзвінкове – Лонья" – 0 автомобілів, 0 автобусів;

ПП "Косино – Барабаш" – 0 автомобілів, 0 автобусів;

ПП "Лужанка – Берегшурань" – 10 автомобілів, 0 автобусів;

ПП "Вилок – Тісабеч" – 7 автомобілів, 0 автобусів.

На кордоні зі Словаччиною:

ПП "Малий Березний – Убля" – 0 автомобілів, 0 автобусів;

ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке" – 0 автомобілів, 5 автобусів.

На кордоні з Румунією на жодному пункті пропуску не зафіксовані черги.

Варто зазначити, в ДПСУ прогнозують , що у перший тиждень нового року потік автомобільного транспорту на прикордонних пунктах пропуску може збільшитися. Тому людям, які планують подорож за кордон, радять постійно слідкувати за завантаженістю пунктів на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління, а також в офіційному каналі Держприкордонслужби.