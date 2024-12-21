Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Туристи взагалі не їдуть: польське місто визнали найкращим для життя

Яка ситуація на нововідкритому пункту пропуску

Вже зранку 21 грудня пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" перетнула перша автівка. До цих пір через "Нижанковичі-Мальховичі" могли їздити лише порожні вантажні автомобілі. Тепер пункт пропуску запрацював повноцінно для легкових автівок, автобусів та для вантажівок до 3,5 тонн.

Пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховичі" / Суспільне Львів / Ірина Мочульська

Представники Львівської митниці розповіли, на в'їзд в Україну передбачено шість смуг для легкових автомобілів і одна автобусна. На виїзд з України – чотири легкових та одна автобусна.

Максимальна пропускна спроможність цього пункту пропуску за тими нормативами, за якими він будувався – це до 4 тисяч автомобілів в дві сторони, тобто, 2 тисячі на виїзд і 2 тисячі на в'їзд. І 100 автобусів,

– вказують там.

Контроль на пропуску здійснюють спільно українські та польські митники. Відповідна інфраструктура розташована з польського боку.

Ситуація на пункту "Нижанковичі — Мальховичі" / Суспільне Львів / Ірина Мочульська

Зведення пункту пропуску профінансувала польська сторона. За словами воєводи Підкарпатського воєводства Єви Леніарт, вартість проєкту — 145 мільйонів злотих. Будівництво тривало з 2021 року.