Коллаборантка Наталья Поклонская, которая стала послом России в африканском государстве Кабо-Верде, рассказала, что будет заказывать у повара украинский борщ. Говорит, что даже собирается угощать им местных.

Так, Поклонская рассказывает, что для повара в посольстве уже подготовила указания. Среди них – украинский борщ.

Кстати Скандальная Поклонская неожиданно заговорила на украинском: цитировала Скрябина – видео

Жареная картошка с луком и чесноком – в дни, когда приемов нет. Украинский борщ, самый вкусный. Можно даже угощать местных – чтобы попробовали, что такое украинский борщ,

– сказала Поклонская.

Правда, после этого она снова заговорила о "братских народах", заметив, что будет показывать и украинскую, и русскую кухню.

Коллаборантка все чаще вспоминает Украину

Поклонская начала все чаще "ностальгировать" по Украине. Еще в 2020 году она цинично утверждала, что любит украинский язык. Мол, "немного помнит его и понимает". Даже пела фрагмент из песни Софии Ротару "Черемшина"

После ее назначения послом в Кабо-Верде Поклонская стала критиковать российские власти. Она заявила, что QR-коды нарушают Конституцию и базовые права человека.

В декабре коллаборантка удивила Сеть, зачитав текст песни Скрябина "Люди, як кораблі" на украинском языке.

Поклонская в Африке, смотрите видео:

Поклонская активно поддержала оккупацию Крыма и максимально способствовала этому. За это в Украине открыли против нее несколько уголовных дел и объявили в розыск за госизмену.