Очереди второй день подряд: в ГПСУ рассказали, что сейчас происходит на украинской границе

В сети пишут, что 29 марта на украинско-польской границе в пределах Львовщины наблюдается существенный рост трафика на въезд в Украину. Наибольшая нагрузка приходится на пункты пропуска "Краковец" и "Шегини", однако загруженность неравномерная.

Ситуацию для 24 Канала прокомментировал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Какая ситуация на украинской границе?

В комментарии 24 Каналу представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что увеличение пассажиропотока фиксируют еще с субботы, 21 марта. Это было обусловлено прежде всего началом весенних каникул в школах. В основном из страны выезжали женщины и дети.

В будние дни фиксировали цифру в около 90 тысяч пересечений границы ежедневно, на прошлых выходных – около 97 тысяч. В пятницу, 27 марта, было 88 тысяч пересечений, а вчера, 28 марта, – уже 107 тысяч, причем на 12 тысяч больше въездов, чем выездов.

Такая динамика обусловлена несколькими факторами: традиционное увеличение пассажиропотока в выходные дни, завершение весенних каникул в школах, а также, вероятно, люди возвращаются, чтобы праздновать Пасху. Католики будут праздновать ее уже 5 апреля, тогда как православные – 12 апреля.

Но, сказать, что сейчас граждане Украины возвращаются исключительно, чтобы провести Пасху дома – это будет неверно,

– отметил Демченко.

Он также добавил, что 50% загруженности пунктов пропуска приходится на границу Польшей, но не очереди фиксируют не на всех пунктах. В основном очереди есть на пунктах "Краковец" и "Шегини". По сравнению с предыдущим днем, загруженность может быть несколько больше.

Кроме того, скопления людей фиксируют и на пешеходном переходе "Медика" с польской стороны – там также формируется очередь тех, кто направляется в Украину. В пятницу границу пешком пересекло 1800 граждан, а в субботу – 2100, то есть рост незначительный.

Обратите внимание! В ГПСУ советуют интересоваться загруженностью конкретных пунктов пропуска и выбирать менее загруженное направление, поскольку очереди есть не всюду.

На въезд в Украину самые большие очереди, по информации 7 пограничного Карпатского отряда, выглядят так:

"Краковец" – около 220 легковушек и 25 автобусов

"Шегини" – примерно 200 авто и 29 автобусов

"Грушев" – 17 автобусов

В направлении выезда из Украины нагрузка значительно меньше:

"Краковец" – около 10 авто

"Шегини" – 2 автобуса

Кроме того, скопления людей фиксируют и на пешеходном переходе "Медика" с польской стороны – там также формируется очередь тех, кто направляется в Украину.

Очереди на границе начали формироваться еще со вчерашнего дня