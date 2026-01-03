Граница снова перегружена: на какие пункты пропуска ехать не стоит

Вечером 3 января фиксируют большие очереди на границе. Особая нагрузка по состоянию на 18:00 была на пунктах пропуска Львовской и Волынской областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Смотрите также Зеленский анонсировал замену главы ГПСУ

Какая ситуация на границе?

Наибольшие накопления транспорта по состоянию на вечер 3 января на выезд из Украины на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов".

Наименее загружены пока "Грушев", "Смильница", "Нижанковичи".

На въезд в Украину сложно на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".

В частности, к пункту пропуска "Медика – Шегини" образовалась пробка длиной около 2 километров.

Пробка на въезде в Украину: смотрите видео

В ГПСУ рассказали, что пограничники работают в усиленном режиме.

Было увеличено количество пограничных нарядов, развернуто дополнительные автоматизированные рабочие места. Также осуществляется постоянная координация действий с Польшей.

Пограничники прогнозируют, что интенсивность движения будет оставаться высокой в течение ближайшей недели.

Рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска для более быстрого пересечения границы,

– призвали в ГПСУ.

Что стоит знать о пересечении границы?