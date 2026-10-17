Ожидание до 40 часов: почему на границе с Польшей образовались большие очереди

На пунктах пропуска между Украиной и польским Люблинским воеводством временно приостановлено оформление транспорта из-за частых воздушных тревог. В очередях застряли сотни грузовиков, а время ожидания составляет от 8 до 40 часов.

Об этом сообщило "Polskie Radio" со ссылкой на представителя люблинской налоговой администрации Михала Деруся.

Что известно о задержках на границе?

В течение ночи в регионе зафиксировали девять сигналов опасности, а утром прозвучало еще несколько тревог. Ситуация непосредственно повлияла на пропускные пункты, где оформление приостанавливают в целях безопасности людей.

Задержки касаются не только коммерческих грузовых перевозок, но и частных легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

В Дорогуске на таможенное оформление приходится ждать 40 часов, в Гребенном – более 24 часов, а в Зосине – восемь часов,

– отметил представитель люблинской налоговой администрации.

По официальным подсчетам таможенной и налоговой служб Польши, у пункта пропуска в Гребенном скопилось 880 грузовиков. В Зосине на пересечение границы в настоящее время ожидают около 250 грузовиков.

Несмотря на затруднения, польские пограничные переходы в Люблинском воеводстве за последние сутки пропустили более 3 тысяч грузовых автомобилей и более 3,7 тысячи легковых автомобилей.

Государственная пограничная служба Украины пока не комментировала актуальные заявления польских коллег относительно задержек.

Ранее пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что из-за угрозы ударов со стороны России работа пограничных пунктов пропуска в районах, где объявлена воздушная тревога, будет приостановлена.

Напомним, в начале октября на украинско-польской границе образовались многочасовые очереди, а время ожидания пересечения границы местами превышало 10 часов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась на пунктах пропуска Краковец и Шегини, где, по сообщениям очевидцев, пропускали около одного автобуса в час. Причиной задержек могли быть сбои в работе электронных систем контрольных служб.