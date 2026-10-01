Как сообщается в социальных сетях, ситуация на украинско-польской границе резко осложнилась, в частности на пунктах пропуска Краковец и Шегини. По словам очевидцев, контрольные службы пропускают примерно один автобус в час.

Ситуация на пунктах пропуска с Польшей

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рекомендуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

Пограничники обнародовали оперативные данные о состоянии очередей на выезд из Украины по состоянию на 15:00 1 октября.

Какова ситуация на границе: смотрите видео из сети

Согласно официальной информации, наибольшее скопление легковых автомобилей наблюдается в пункте Шегини, где на выезд ожидают 90 автомобилей и 70 пешеходов. В пункте Краковец зафиксирована очередь из 30 легковых автомобилей и 8 автобусов.

На других участках польского направления также зафиксированы очереди. В пункте Устилуг находятся 40 легковых автомобилей и один автобус, в Смильнице и Нижанковичах – по 30 легковых автомобилей, в Угринове – 20, а в Грушеве – 15 машин.

В то же время в пункте Ягодин временно приостановлен пропуск легковых автомобилей, а пропуск пешеходов не осуществляется. На пунктах Рава-Русская и большинстве других направлений очередей из автомобилей пока нет.

Ситуация на других участках западной границы

На границе со Словакией, Венгрией и Молдовой ситуация остается относительно спокойной. На большинстве пунктов, в частности Малый Березный, Ужгород, Тиса, Лужанка и Мамалыга, очередей из легковых автомобилей и автобусов нет.

Небольшое скопление транспорта наблюдается на румынском направлении. В частности, на пункте пропуска Красноильск на выезд ожидают 20 легковых автомобилей, а на пункте Порубное – 5 машин.

Водителям и пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

Напомним, что 28 сентября российские войска вновь направили беспилотник в сторону украинско-польской границы вблизи пункта пропуска "Ягодин". В последние недели этот участок границы все чаще становится мишенью для вражеских атак. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире 24 Канала сообщил, что с 9 сентября российские удары по приграничной территории вблизи "Ягодина" участились. В то же время непосредственно по пункту пропуска оккупанты пока не наносили ударов.