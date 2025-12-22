Где самые длинные очереди и закончатся ли до Рождества и Нового года: что происходит на границах Украины

На границе Украины с Польшей в последние дни образовались длинные очереди автомобилей и автобусов, которые тянутся на километры расстояния. Причина этого проста – люди возвращаются домой накануне Рождества и Нового года, чтобы побыть с родными, или же едут за границу на отдых.

О том, какая ситуация на границах Украины, какие сейчас очереди, сколько тысяч людей пересекает границу ежедневно и прогноз, когда уменьшится движение, 24 Каналу рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Более 100 тысяч человек за сутки: когда начался ажиотаж на границе и где самые большие очереди?

Последние дни видим в сообщениях ГПСУ и на видео в сети от людей, которые едут за границу, что очереди на пунктах пропуска огромные и тянутся на километры. Сколько всего сейчас людей в день пересекает границу и связано ли это только с праздниками?

В целом пассажиропоток начал расти еще в предыдущие выходные, то есть с субботы, 13 декабря. И, собственно, он продолжает расти. За воскресенье, 21 декабря, мы имели уже пиковые нагрузки.

Фактически, это самый большой показатель пересечения границы после завершения летнего периода. Всего вчера границу пересекло почти 155 тысяч граждан. Это все участки украинской границы, собственно, со странами ЕС и на границе с Молдовой.

В субботу, 20 декабря, показатель был на уровне 140 тысяч пересечений. Но если в субботу, к примеру, и предыдущие дни он характеризовался соотношением 50% на 50%, то есть не было ни четкого преимущества на выезд из Украины, ни на въезд в Украину, то 21 декабря большее преимущество шло все же на въезд в наше государство.

На 15 тысяч граждан больше пересекли границу, направляясь в Украину, чем тех, кто выезжал за пределы страны.

Это связано с новогодне-рождественским периодом. То есть ежегодно в этот период, как и в период летних отпусков, пассажиропоток растет существенно. И надо понимать, что всегда от общего пассажиропотока, от тех данных, которые я отмечал на эти выходные, 50% приходится именно на границу с Польшей.

Есть ли очереди с другими странами, кроме Польши, и где они длиннее: на въезд или выезд?

Эти очереди фиксируются только на границе с Польшей или также, например, с Румынией, Молдовой и другими странами?

На других участках границы также имеются очереди, но не в таком количестве, как это мы имеем на границе с Польшей.

То есть другие участки границы – Словакия, Венгрия, Румыния, отдельные направления, крупнейшие пункты пропуска – также имеют очереди. Но там они могут колебаться от 20 до 60 автомобилей.

Иногда эти очереди могут быть больше, но, опять же, они существенно меньше, чем на границе с Польшей.

На границе с Румынией самое загруженное направление, которое периодически может иметь очереди, это пункт пропуска "Порубное".

Сами очереди наблюдаются только на выезд из Украины или на въезде также фиксируются?

Очереди есть как на выезд из Украины, так и на въезд в Украину. Это по данным, которые мы имеем от сопредельных стран, когда в рамках взаимодействия они нас информируют о состоянии загруженности пунктов пропуска, то есть движения в сторону Украины.

Так же мы их информируем о состоянии загруженности наших пунктов пропуска на выезд из Украины.

Учитывая, что 21 декабря, например, больше пассажиров направлялось на въезд в Украину, то очереди в большинстве все же фиксировались со стороны иностранных государств.

До Нового года или после: когда очереди на границе будут меньше и когда закончатся?

Ожидают ли в Госпогранслужбе, что в ближайшее время этих очередей станет меньше? Возможно, после Рождества или после Нового года?

Высоким пассажиропоток будет оставаться весь новогодне-рождественский период. То есть показатели могут всегда преобладать более 100 тысяч пересечений.

Конечно, анализируя предыдущие годы, 25 декабря и 1 января пассажиропоток может резко упасть. Это было в прошлые годы, и в этом году может произойти также. Потому что именно в день праздников граждане не слишком охотно пересекают границу.

То есть новую волну очередей стоит ожидать по окончании праздников, когда будут возвращаться люди из иностранных государств или же наоборот ехать за границу, да?

Нет. Собственно, и 23 декабря, и 24 декабря также пассажиропоток будет оставаться высоким.

25-го числа упадет, 26-го, 27-го, 28-го и до 31-го числа снова он может вырасти. 1-го января снова упасть, потому что день праздника, Новый год. Со 2-го числа снова начать расти.

Но уменьшится пассажиропоток фактически после завершения и отпусков, и каникул у детей, в том числе.