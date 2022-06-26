Очереди на несколько километров: на границе с Венгрией стоят сотни автомобилей

На границе Украины с Венгрией образовались километровые очереди. Иногда они доходят до 800 автомобилей.

Виктор Микита – глава Закарпатской ОВА – заявил, что безотлагательно прибыл в пункт пропуска "Тиса". Там предоставили информацию о проблемных вопросах, связанных с образованием очередей на венгерско-украинской границе.

Заметьте Через пункт "Ягодин" будут пропускать только грузовики и рейсовые автобусы

Наблюдаем существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезде в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы. В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей,

– заявил Микита.

По словам главы ОВА, ситуация на словацко-украинской границе немного лучше. В то же время она также вызывает беспокойство.

Микита заявил, что инициировал встречу с представителями таможни и пограничной полиции Венгрии. Она намечена на 27 июня. Ее целью является решение проблемных вопросов.

На пропуске "Ягодин" собралась 40-километровая очередь

По состоянию на 25 июня на пункте пропуска "Ягодин" возникли длинные очереди. Лучшие места даже начали продавать. Чтобы сэкономить время, придется заплатить от 50 до 250 долларов.

Детали рассказала волонтер Оксана Рубан.

"Впереди 38 километров очереди. За сутки почти на 2 километра продвинулись. Мы тупо стоим в то время, когда один за другим едут автомобили вне очереди", – сообщила она.

Рубан добавила, что 250 долларов стоит место за 5 километров до пограничников.

Пользователи соцсетей жалуются на длинную очередь. В частности, говорится, что на "Ягодине" очередь из автомобилей протянулась на 40 километров.

Впоследствии сообщили, что через пункт "Ягодин" будут пропускать только грузовики и рейсовые автобусы. Новые правила вступят в силу с понедельника 27 июня. Кроме того, для движения пустых грузовиков выделят отдельную полосу. Тем временем бензовозы будут оформлять без очереди.

В соответствии с новыми правилами, легковым автомобилям и грузовикам (вес которых составляет до 7,5 тонны) необходимо будет ехать через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Надеются, что эти изменения позволят уменьшить очереди.

Заметьте – большие очереди на границе с Польшей: до 250 долларов – место: смотрите видео