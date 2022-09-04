Будет катастрофа, если остановится пункт пропуска "Ягодин", – Найем об очередях на границе

Последние 4 месяца польские пограничные и таможенные службы эффективно работают, как и наши, в частности, увеличили количество работников и уменьшили время прохождения грузов. Осталась единственная большая проблема.

Это фитосанитарный и ветеринарный контроль на польской стороне. Об этом 24 каналу рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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Какая ситуация на пункте пропуска "Ягодин"

Дело в том, что таких грузов сейчас стало больше, но эффективность этих служб упала в 3 – 4 раза, если до войны они принимали и обрабатывали до 80 транспортных средств в сутки, то сейчас – до 20 – 25,

– объяснил замминистра инфраструктуры.

В качестве примера на пункте пропуска "Ягодин" с 28 по 31 августа обрабатывалось от 12 до 19 транспортных средств в сутки. Это очень маленькое количество, учитывая, что они составляют очень большую часть очередей.

Это приводит к тому, что эти километровые очереди стали уже критическими,

– подчеркнул Найем.

Так, на пункте пропуска "Ягодин" на прошлой неделе была очередь в 45 километров. А это почти 2500 транспортных средств, которые тратят до 7 дней, чтобы проехать.

Кто блокирует разрешение ситуации

Украинская сторона пытается решить эту проблему, потому обсудила ее с польскими коллегами. Так, провели несколько закрытых и открытых встреч, во время которых обсуждали ситуацию.

Пограничная и таможенная службы польской стороны признают, что это проблема именно с их стороны, как и польские перевозчики. Впрочем, последние все равно требуют, чтобы пустой грузовой транспорт выезжал вне очереди.

Нам это трудно сделать, поскольку это возмущает наших перевозчиков, стоящих в очереди по 7 дней,

– объяснил замминистра инфраструктуры.

Именно фитосанитарная и ветеринарная служба не признает проблему с ее стороны. Она приводит свои данные, которые не совпадают ни с данными украинских служб, ни с данными пограничной и таможенной служб польской стороны.

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Как решить эту проблему

Украинская сторона предлагала сделать несколько вещей для разрешения ситуации. Во-первых, Украина готова предоставить своих сотрудников, чтобы они работали на польской стороне. Это должно увеличить проходимость этих пунктов пропуска.

Во-вторых, предоставить площадку на украинской стороне, чтобы фитосанитарная и ветеринарная служба проводила контроль на нашей территории.

И третье, что мы предлагали – вообще вывезти фитосанитарный контроль за пределы пунктов пропуска, именно в "Ягодине", либо вглубь польской территории, либо на украинской территории,

– рассказал Найем.

Пока эти предложения обсуждались, но никакого ответа от польской стороны Украина пока не получила.

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Почему важно, чтобы пункт пропуска "Ягодин" не останавливал работу

Украинская сторона начала публично обсуждать эту проблему, потому что есть угроза, что будет блокирование пункта пропуска "Ягодин – Дорохуск".

Это может привести к ситуации, когда экспорт вообще остановится, ведь это самый большой пункт пропуска в Украине. Через этот пропускной пункт проходит 40% всего, что едет на польскую сторону и около 35% от общего экспорта страны.

Это будет просто огромная катастрофа, если остановится этот пункт пропуска,

– отметил заместитель министра инфраструктуры.

Таможенная и пограничная служба Польши очень многое сделали, чтобы решить проблему с медленной работой пунктов пропуска. Однако фитосанитарная и ветеринарная служба не подчиняется им, и от них пока нет никакой реакции.

Найем рассказал о ситуации на пункте пропуска "Ягодин": смотрите видео