Очереди не уменьшаются: люди продолжают атаковать банкоматы в Москве
10 марта 2022 , 16:22Читати новину українською
Источник:телеграм-канал FEDOROV
Россияне в панике выстраиваются в очереди в банкоматы, пытаясь снять средства. В некоторых из них уже несколько дней назад закончились наличные деньги.
Ответные фото из Москвы и других городов публикуют очевидцы.
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Одним из таких поделился Михаил Федоров, добавив, что, несмотря на панику в российском обществе, миру нужно делать еще больше, как вариант – закрыть небо.
Очереди сегодня утром в банкоматы в Москве. Но миру нужно делать больше. Как минимум, закрыть небо,
– пишет Министр цифровой трансформации.
Россияне в панике снимают доллары в банкоматах: