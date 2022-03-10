Очереди не уменьшаются: люди продолжают атаковать банкоматы в Москве

Россияне в панике выстраиваются в очереди в банкоматы, пытаясь снять средства. В некоторых из них уже несколько дней назад закончились наличные деньги.

Ответные фото из Москвы и других городов публикуют очевидцы.

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Одним из таких поделился Михаил Федоров, добавив, что, несмотря на панику в российском обществе, миру нужно делать еще больше, как вариант – закрыть небо.

Очереди сегодня утром в банкоматы в Москве. Но миру нужно делать больше. Как минимум, закрыть небо,

– пишет Министр цифровой трансформации.

Россияне в панике снимают доллары в банкоматах: